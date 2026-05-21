Incendiu într-un bloc din Câmpina. 18 persoane au fost evacuate

Un incendiu a izbucnit în această dimineață, în jurul orei 07:00, într-un apartament situat la etajul al doilea al unui bloc de pe strada Mihail Kogălniceanu din municipiul Câmpina.

- Publicitate -

La fața locului au intervenit pompierii Detașamentului Câmpina cu două autospeciale de stingere, o autoscară și un echipaj SMURD. De asemenea, a fost solicitat și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Prahova.

În interiorul apartamentului, într-un dormitor de aproximativ 15 metri pătrați, pompierii au găsit o femeie imobilizată la pat. Aceasta prezenta arsuri și era în stare de inconștiență. Victima are 87 de ani.

- Publicitate -

Victima a fost preluată de echipajele medicale, care au efectuat manevre de resuscitare. Ulterior, femeia a fost transportată la spital de ambulanța SAJ Prahova.

Incendiul a fost lichidat în cel mai scurt timp de pompieri.

Totodată, 18 persoane din bloc, dintre care 15 adulți și 3 minori, au fost evacuate.

- Publicitate -

Potrivit primelor informații, incendiul ar fi izbucnit, cel mai probabil, din cauza jarului provenit de la o țigară.