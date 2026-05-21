Accident grav la Filipeștii de Târg. Mașină răsturnată la Brătășanca

Un accident rutier s-a produs în această dimineață în comuna Filipeștii de Târg, sat Brătășanca. La locul intervenției au fost mobilizate mai multe echipaje de salvatori.

UPDATE: Cum s-a produs accidentul de la Brătășanca

Potrivit ISU Prahova, în accident a fost implicat un singur autoturism, care s-a răsturnat. În mașină se aflau trei persoane, toate conștiente.

La sosirea echipajelor de intervenție, ocupanții erau deja ieșiți din autoturism, astfel că nu a mai fost necesară intervenția pentru descarcerare și extragere.

Două persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale și au fost transportate la UPU Ploiești.

Este vorba despre un tânăr de 19 ani, care a suferit un traumatism cranio-facial și un traumatism la membrul superior drept, precum și despre o fată de 17 ani, cu traumatism lombar.

Polițiștii urmează să stabilească toate împrejurările producerii accidentului.