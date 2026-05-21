Afterschool modern în centrul Ploieștiului: Belle Arte combină temele cu arta, limbile străine și activitățile creative

L’Ecole de Belle Arte Afterschool lansează oferta pentru anul școlar 2026–2027, adresată părinților care caută pentru copii un program educațional complet, într-un spațiu modern, sigur și prietenos, situat ultracentral, pe Strada Golești nr. 5 din Ploiești.

- Publicitate -

Ce înseamnă conceptul Belle Arte

Conceptul Belle Arte îmbină sprijinul pentru efectuarea temelor cu activități educative, creative și recreative, într-un mediu în care copiii sunt încurajați să își dezvolte imaginația, încrederea în sine și abilitățile sociale.

Programul afterschoolului include activități alături de învățător și profesioniști, timp de recreere, posibilitatea de preluare de la școală și participarea la cursuri sau ateliere organizate periodic.

- Publicitate -

Programul anunțat este între orele 11:00 și 18:00, cu mențiunea că acesta poate suferi modificări în funcție de cursurile suplimentare, vacanțe sau sărbători, schimbările urmând să fie comunicate din timp părinților.

Pachet afterschool și activități pentru copii

Pachetul Belle Artist include programul de teme și activități alături de învățător și profesioniști, la prețul de 1.200 de lei. Separat, părinții pot opta pentru masa de prânz și gustări, asigurate de o firmă de catering, precum și pentru serviciul de preluare a copiilor de la școală.

Oferta include și posibilitatea înscrierii copiilor la cursuri opționale, precum pian, vioară, canto, pictură, desen, teatru, limba engleză, limba germană, istorie și civilizație sau producție muzicală. Costurile cursurilor opționale și ale atelierelor variază în funcție de frecvența participării, profesor și tipul cursului sau atelierului.

- Publicitate -

Ateliere creative și activități speciale

Periodic, Belle Arte va organiza ateliere dedicate copiilor, gândite pentru dezvoltarea cunoștințelor și a abilităților creative. Printre acestea se numără ateliere de artă floristică, modelaj și ceramică, activități de împrietenire cu animalele și explorări în natură.

Potrivit ofertei, participarea la cursuri și ateliere poate fi făcută și independent de programul afterschool. Echipa L’Ecole de Belle Arte este formată din profesioniști cu experiență atât în domeniile predate, cât și în practica didactică.

Ofertă specială de lansare

Pentru începutul anului școlar 2026–2027, Belle Arte anunță și o ofertă specială de lansare. Primii 10 copii înscriși beneficiază de 10% reducere la abonament, iar pentru al doilea copil înscris se oferă, de asemenea, 10% reducere. Cursurile opționale beneficiază și ele de o reducere de 10%.

- Publicitate -

Locurile sunt limitate, iar înscrierile se fac prin formularul pus la dispoziție de echipa Belle Arte AICI. Pentru detalii și înscrieri, părinții pot folosi adresa de e-mail [email protected], numărul de telefon +40 731 953 584 sau site-ul bellearte.ro.