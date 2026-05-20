Reacția lui Sebastian Ghiță, după ce numele său a apărut într-o campanie rusească de discreditare a Maiei Sandu

Numelui omului de afaceri Sebastian Ghiță, aflat cu azil la Belgrad, apare la „capitolul Republica Moldova” în cadrul investigației realizată de publicația armeană „Fact Investigation Platform” (FIP). Ghiță este invocat de un agent al Kremlinului într-o corespondență cu un superior, dar nu apar informații referitoare la implicarea efectivă a lui Sebastian Ghiță.
Conform hotnews.ro, jurnaliștii precizează că ancheta se bazează pe un pachet de documente care atestă campaniile coordonate de influență politică și informațională desfășurate de actori ruși în țări europene.
Pachetul a fost scurs în urma unui atac cibernetic, spun jurnaliștii, și include documente, corespondență, capturi de ecran, rapoarte, planuri și alte materiale provenind de la Agenția Social Design (SDA), care funcționează sub supravegherea de facto a lui Serghei Kirienko, șef adjunct al Administrației Prezidențiale a Rusiei.
Documentele conțin scheme ale campaniilor de informare deja implementate sau planificate de agenție în Armenia, Franța, Ucraina, Germania, Moldova, Norvegia și alte țări, precum și materiale de planificare, rapoarte și alte rezultate.
Numele fostului politician român Sebastian Ghiță apare la capitolul dedicat Republicii Moldova. Sarcinile gândite de agent implicau televiziunea pe care o controlează, RomâniaTV, și aveau ca scop denigrarea președintei Maia Sandu, despre care Ghiță să susțină că a vrut să-l cumpere.
Agentul nu spune în corespondență dacă l-a contactat pe Ghiță sau care e relația cu acesta.
„Documentele prezentau ideea de a-l folosi pe Sebastian Ghiță pentru a susține că administrația Sandu ar fi încercat să împiedice difuzarea de știri negative despre ea la „Romania TV”, în schimbul sumei de 150.000 de euro. Sebastian Ghiță este un fost deputat român, proprietar de mass-media și fondatorul postului „Romania TV”, au scris jurnaliștii de la FIP Armenia în ancheta lor.
Reacția lui Sebastian Ghiță
După apariția în spațiul public a documentelor, Sebastian Ghiță a reacționat pe pagina sa de Facebook:
10. Romania trebuie sa paseasca spre revolutia Artificial Intelligence impreuna cu marile companii din SUA. Locul Romaniei este alaturi de SUA. Armata AI a USA vs Armata AI a Chinei vor fi puterile dominante ale lumii. Nu vor exista Armatele AI ale Rusiei, Frantei, Germaniei, UK etc.”