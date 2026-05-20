Reacția lui Sebastian Ghiță, după ce numele său a apărut într-o campanie rusească de discreditare a Maiei Sandu

Numelui omului de afaceri Sebastian Ghiță, aflat cu azil la Belgrad, apare la „capitolul Republica Moldova” în cadrul investigației realizată de publicația armeană „Fact Investigation Platform” (FIP). Ghiță este invocat de un agent al Kremlinului într-o corespondență cu un superior, dar nu apar informații referitoare la implicarea efectivă a lui Sebastian Ghiță.

Conform hotnews.ro, jurnaliștii precizează că ancheta se bazează pe un pachet de documente care atestă campaniile coordonate de influență politică și informațională desfășurate de actori ruși în țări europene.

Pachetul a fost scurs în urma unui atac cibernetic, spun jurnaliștii, și include documente, corespondență, capturi de ecran, rapoarte, planuri și alte materiale provenind de la Agenția Social Design (SDA), care funcționează sub supravegherea de facto a lui Serghei Kirienko, șef adjunct al Administrației Prezidențiale a Rusiei.

Documentele conțin scheme ale campaniilor de informare deja implementate sau planificate de agenție în Armenia, Franța, Ucraina, Germania, Moldova, Norvegia și alte țări, precum și materiale de planificare, rapoarte și alte rezultate.

Numele fostului politician român Sebastian Ghiță apare la capitolul dedicat Republicii Moldova. Sarcinile gândite de agent implicau televiziunea pe care o controlează, RomâniaTV, și aveau ca scop denigrarea președintei Maia Sandu, despre care Ghiță să susțină că a vrut să-l cumpere.

Agentul nu spune în corespondență dacă l-a contactat pe Ghiță sau care e relația cu acesta.

„Documentele prezentau ideea de a-l folosi pe Sebastian Ghiță pentru a susține că administrația Sandu ar fi încercat să împiedice difuzarea de știri negative despre ea la „Romania TV”, în schimbul sumei de 150.000 de euro. Sebastian Ghiță este un fost deputat român, proprietar de mass-media și fondatorul postului „Romania TV”, au scris jurnaliștii de la FIP Armenia în ancheta lor.

Reacția lui Sebastian Ghiță

După apariția în spațiul public a documentelor, Sebastian Ghiță a reacționat pe pagina sa de Facebook:

”1. Resping toate aceste afirmatii false despre legaturile mele cu Putin si Kremlinul facute de agentii Sorosisti (numele agentilor de informatii nu se transmit in clar). Minciunile si inventiile fortate de presa Sorosista sunt inutile.

2. Spre disperarea Sorosistilor , Romania are un Presedinte Roman din Muntii Fagaras.

3. Daca Romania se va uni cu Basarabia – Presedinte va fi Nicusor Dan !

4. Maia Sandu nu va fi Presedintele Romaniei !

5. Nicusor Dan nu va fi suspendat asa cum isi doresc agentii Sorosisti.

6. Daca doamna Kovesi doreste sa candideze la Presedintia Romaniei, voi candida si eu !

7. Coldea, Dogioiu si cei din spatele lui Bolojan trebuie sa accepte ca Nicusor Dan nu este Sorosist si ca nu-l pot controla.

8. Cele 125.000 de ONG uri din Romania care traiesc din bani publici ( 20% din impozitul pe profit ce ar trebui sa ajunga la ANAF ) trebuie sa justifice orice implicare in politica.

9. Statele Unite si Administratia Trump sunt cele care pot tine piept Rusiei la Marea Neagra.