Celebrul neurochirurg Valeriu Zaharia s-a întors la Spitalul Județean de Urgență Ploiești: „Nu pentru funcții, nu pentru bani, ci pentru pacienți”

Într-o perioadă în care spitalele din România pierd medici mai repede decât reușesc să atragă alții, celebrul neurochirurg Valeriu Zaharia a ales să revină la Spitalul Județean de Urgență Ploiești.

Are 83 de ani, însă mintea îi este la fel de lucidă, iar capacitățile fizice par nealterate de trecerea timpului. Nu a stat nicio secundă departe de profesia de neurochirurg. După pensionare, a continuat să lucreze în clinici private, să rămână conectat la evoluția neurochirurgiei și spune că s-a întors la Spitalul Județean de Urgență Ploiești pentru „a da o mână de ajutor”.

PRIMUL INTERVIU VIDEO DUPĂ ÎNTOARCEREA LA SJU PLOIEȘTI A FOST ACORDAT OBSERVATORULUI PRAHOVEAN.

Medicul care a consultat peste 43.000 de pacienți revine pentru a ajuta

„Este inadmisibil ca pacienții din Ploiești să fie trimiși la Târgoviște, Buzău sau București pentru că aici nu sunt specialiști”, spune medicul, într-un interviu acordat Observatorului Prahovean în exclusivitate, o mărturie care descrie perfect realitatea dramatică din sistemul medical prahovean.

Revenirea sa în ambulatoriul SJU Ploiești vine într-un moment critic pentru spitalul județean, care se confruntă cu unul dintre cele mai mari deficite de personal medical din ultimii ani.

Jumătate dintre posturile de medici de la SJU Ploiești sunt vacante

Datele oficiale din 2026 arată dimensiunea crizei. În organigrama Spitalului Județean de Urgență Ploiești sunt prevăzute aproximativ 500 de posturi de medici, însă doar în jur de 250 sunt ocupate. Cele mai afectate specializări sunt neurologia, radiologia, ATI și UPU-SMURD.

Mai grav, la nivelul județului Prahova, unul dintre cele mai aglomerate județe din România, există momente în care gărzi întregi sunt acoperite cu dificultate.

În februarie 2026, conducerea SJU Ploiești avertiza public că secția de neurologie este „cea mai afectată” din întregul spital.

În acest context, revenirea doctorului Zaharia capătă o semnificație mult mai mare decât o simplă reîntoarcere profesională. Pentru mulți pacienți, este semnalul că încă mai există medici care pun profesia înaintea confortului personal.

„Am venit să dau o mână de ajutor”

Calm, lucid și direct, Valeriu Zaharia vorbește despre medicina românească fără ocolișuri. După zeci de ani în neurochirurgie, medicul spune că nu putea rămâne indiferent în fața unei realități în care pacienții din Prahova sunt nevoiți să plece zeci de kilometri pentru consultații sau investigații.

„Am venit să dau o mână de ajutor”, afirmă neurochirurgul. La 83 de ani, medicul consultă din nou pacienți în ambulatoriul Spitalului Județean de Urgență Ploiești, într-un program extins până seara.

Consultațiile sunt organizate acum în două ture, cu program până la ora 20:00. Măsura are ca obiectiv creșterea accesului pacienților la servicii medicale de specialitate, reducerea timpilor de așteptare și facilitarea accesului la consultații într-un interval orar mai flexibil.

Pentru mulți dintre cei care îi trec pragul cabinetului, întâlnirea cu doctorul Zaharia înseamnă și o întoarcere la o medicină pe care oamenii o credeau pierdută: medicul care ascultă, analizează și pune diagnosticul fără dificultate și mai ales fără erori.

Un nume uriaș al neurochirurgiei românești

Medicul Valeriu Zaharia este considerat unul dintre cei mai cunoscuți neurochirurgi din Prahova și din România.

A absolvit Medicina în 1968 și a devenit medic primar neurochirurg, cu competență în microchirurgie. Cariera sa impresionantă se întinde pe mai bine de patru decenii, dintre care aproximativ 30 de ani la Spitalul Județean de Urgență Ploiești.

Datele oficiale arată faptul că doctorul Zaharia a consultat peste 43.000 de pacienți de-a lungul carierei sale și a considerat întotdeauna neurochirurgia ca pe o profesie în care ezitarea poate costa viața unui om.

„Nu trebuie să șovăi nicio secundă”, spune el. „Dacă șovăi o secundă, s-a dus totul de râpă.”

Întoarcerea unui medic legendar într-un sistem aflat în criză

Managerul spitalului, doctorul Sebastian Toma, a declarat pentru Observatorul Prahovean că revenirea neurochirurgului este un câștig major atât pentru pacienți, cât și pentru tineri rezidenți ai secției.

„Domnul doctor Zaharia este un exemplu pentru noi. Vorbim despre un om care practic a creat o secție în acest spital, primul neurochirurg al unității, un profesionist despre care nu pot spune decât lucruri la superlativ. Am încercat să-l convingem să revină și, în final, am reușit”, a declarat medicul Sebastian Toma.

Potrivit managerului, revenirea medicului vine într-o perioadă dificilă pentru secția de Neurochirurgie, după ce unul dintre specialiști s-a îmbolnăvit, iar conducerea spitalului a fost nevoită să caute variante rapide de rezolvare.

„La momentul acesta avem mai multe soluții în vedere. Vom scoate posturi la concurs, avem doi medici rezidenți de an mare care vor intra în linia de gardă, iar pentru partea de ambulator ne-am gândit această variantă. Sperăm să fie una de bun augur”, a explicat managerul SJU Ploiești.

Ajutor pentru pacienți și pentru rezidenți

Conducerea spitalului propune extinderea programului ambulatoriului integrat până la ora 22:00, după modelul altor spitale de urgență din țară, pentru a răspunde cererilor mai mari venite din partea pacienților.

„Adresabilitatea este foarte mare în ultima perioadă. Oamenii vor răspunsuri rapide, investigare rapidă soluții eficiente. Din acest motiv am găsit această variantă”, a mai spus Sebastian Toma.

Managerul spitalului că experiența medicului Zaharia va fi extrem de importantă și pentru formarea noii generații de neurochirurgi.

„Este un profesionist în care nu doar eu, ci întreaga comunitate prahovean are încredere, pentru a dovedit cu prisosință acest lucru. Este un om sufletist, implicat și cu siguranță vom avea doar de câștigat”, a mai menționat directorul spitalului.