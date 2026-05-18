Povestea Cofetăriilor OLI. Cum a crescut Irina Ionescu brandul pornit dintr-o patiserie din Malu Roșu

Cofetăriile OLI sunt astăzi un nume cunoscut în Ploiești, Mizil, Balotești și București, însă povestea brandului a început în 2004, într-un mic modul metalic amenajat ca patiserie, în cartierul Malu Roșu din Ploiești. Observatorul Prahovean publică astăzi un interviu cu Irina Ionescu, fondatoarea lanțului de cofetării Oli în cadrul campaniei ”Poveștile dulci ale Prahovei”.

Pentru Irina Ionescu, fondatoarea și antreprenoarea din spatele Cofetăriilor OLI, începutul a fost simplu, dar construit cu multă muncă, atenție la calitate și dorința de a oferi oamenilor produse proaspete, bune și accesibile.

Numele OLI vine de la fiul său, Oliviu. „Oli” era prescurtarea numelui și numele de alint folosit în familie. Astăzi, Oliviu are 29 de ani și este om de bază în firmă.

„Sunt norocoasă. A preluat din multe atribuții, dar și din stres”, spune Irina Ionescu.

Reporter: Cum a început povestea Cofetăriei OLI și de unde a venit ideea acestui business?

Irina Ionescu: Povestea Cofetăriei OLI a început în anul 2004, odată cu deschiderea primei locații din Malu Roșu, un mic modul metalic amenajat ca patiserie. A fost un început simplu, dar făcut cu multă muncă și atenție la calitate.

Era o patiserie mică, dar avea un concept diferit pentru acea perioadă: produsele se făceau la vedere, de la aluat până la coacere. Clienții puteau vedea cum se lucrează, în ce condiții sunt pregătite produsele și cumpărau, de multe ori, direct din cuptor, produse calde și proaspete.

Produsele au fost foarte bine primite, iar acest lucru ne-a motivat să dezvoltăm treptat brandul și să deschidem noi locații. Ideea businessului a venit din pasiunea pentru produsele de cofetărie și patiserie și din dorința de a aduce oamenilor gusturi bune, proaspete și accesibile, dar și de a construi ceva frumos și durabil în comunitatea noastră.

Ce făceați înainte de a deschide cofetăria și cât de mult v-a ajutat experiența anterioară?

Până să deschid Cofetăria OLI, prima mea formare profesională a fost în domeniul educației. Am fost învățător și am predat câțiva ani la clasele I-IV. A fost o experiență frumoasă, care m-a ajutat foarte mult în relația cu oamenii și în felul în care comunic și gestionez situațiile.

Totuși, simțeam că îmi doresc mai mult și că pot construi ceva al meu, așa că am făcut pasul către antreprenoriat, începând cu zona de comerț angro, unde am activat aproximativ 6-7 ani. Acela a fost, de fapt, primul contact real cu businessul.

Faptul că am urmat și cursurile Facultății de Finanțe-Contabilitate m-a ajutat să înțeleg mai bine partea economică și organizatorică a unui business. Iar experiența acumulată în comerț, lucrul cu oamenii, vânzările, gestionarea relațiilor cu clienții… toate au avut un rol foarte important în dezvoltarea Cofetăriei OLI și în felul în care am construit acest brand.

Care a fost primul produs cu care ați pornit la drum?

Primele produse cu care am pornit la drum au fost pateurile. Îmi amintesc și acum că, în prima patiserie deschisă, se vindeau extraordinar de bine. Aveam o doamnă mai în vârstă în echipă, foarte pricepută, care făcea niște pateuri deosebite, iar clienții le adorau, mai ales când erau abia scoase din cuptor.

Apoi au urmat foietajele, care și astăzi sunt printre cele mai apreciate produse din patiseriile noastre, dar și cozonacii sau pasca. Pot spune cu mândrie că avem o rețetă foarte bună, iar faptul că oamenii revin constant pentru ele ne confirmă acest lucru.

Vă mai amintiți prima comandă importantă sau primul client care v-a rămas în minte?

Îmi amintesc foarte bine un moment care a rămas pentru mine ca o adevărată lecție de viață și de business. Se întâmpla în primii ani de cofetărie, când aveam o singură locație deschisă, cu laborator propriu.

O cunoștință de-a mea, Iuliana, a venit atunci cu foarte multă încredere să îi realizăm evenimentul, tortul, candy bar-ul, practic tot. La degustare, deși aveam deja câteva rețete foarte bune create împreună cu tehnologul nostru, ea a venit cu o idee curajoasă: să combinăm două variante diferite de tort.

Aveam un mousse de ciocolată albă cu inserție de zmeură, iar ea și-a dorit să adăugăm și pralina crocantă de la un alt produs, plus zmeură proaspătă. Am avut curajul să încercăm exact combinația propusă de ea, iar rezultatul a fost spectaculos.

Nu doar că tortul a fost extrem de apreciat la eveniment, dar și astăzi, după atâția ani, este unul dintre cele mai iubite produse pentru evenimente: tortul OLI. Și pot spune sincer că i se datorează, într-un fel, Iulianei și inspirației ei.

Atunci am înțeles ceva foarte important: cofetăria nu este doar despre rețete fixe, ca într-o formulă matematică. Este despre gust, emoție, combinații, creativitate și curajul de a încerca ceva nou.

Cum a fost primit conceptul Cofetăriei OLI la început, de către ploieșteni?

Patiseriile OLI au fost foarte bine primite încă de la început și au avut un impact pozitiv asupra clienților destul de rapid. Cred că unul dintre lucrurile care au făcut diferența a fost faptul că totul se realiza la vedere: oamenii puteau vedea cum se lucrează, în ce condiții sunt pregătite produsele și, de foarte multe ori, le cumpărau chiar fierbinți, scoase direct din cuptor.

Acest lucru a creat rapid încredere și ne-a ajutat să ne diferențiem foarte ușor de concurență.

În ceea ce privește partea de cofetărie, lucrurile au fost mai dificile la început. Cofetăria este un domeniu mult mai pretențios, unde oamenii aleg în primul rând pe bază de încredere și recomandare. Când vine vorba despre un tort pentru un eveniment important, clienții sunt mult mai atenți și tind să rămână fideli locurilor pe care le cunosc deja.

De aceea, în zona de cofetărie, încrederea clienților și rezultatele s-au construit în timp, pas cu pas, prin consecvență, calitate și recomandările oamenilor care au ales OLI pentru momente importante din viața lor.

Care a fost cel mai greu moment din primii ani de activitate?

Sincer, mi-e greu să aleg un singur moment, pentru că începuturile au venit cu multe provocări, mai ales în zona de cofetărie, care este un domeniu foarte dificil și competitiv. Rezultatele și succesul nu au venit peste noapte, ci cu pași mici și multă muncă.

Cred că unul dintre cele mai grele lucruri, la început, a fost lipsa de încredere a oamenilor. Fiind un brand nou, clienții nu știau încă cine suntem și dacă pot avea încredere în noi pentru momente importante, cum sunt evenimentele sau torturile personalizate. În cofetărie, încrederea se câștigă greu și în timp.

Un alt lucru dificil a fost formarea echipei. Recrutarea personalului calificat nu a fost ușoară, iar în multe situații a trebuit să formăm oamenii la locul de muncă și să construim, pas cu pas, o echipă competitivă și unită. Dar cred că tocmai aceste momente grele ne-au ajutat să devenim mai buni și mai puternici ca brand.

Ce ați învățat din această experiență?

Din toți acești ani de antreprenoriat, am învățat un lucru foarte important: atunci când faci ceea ce îți place cu adevărat, cu pasiune, dăruire, corectitudine și încredere, rezultatele apar. Poate nu imediat și poate nu ușor, dar apar în timp.

Am mai învățat că antreprenoriatul înseamnă multă răbdare, perseverență și puterea de a merge mai departe chiar și atunci când lucrurile sunt dificile. Succesul nu vine peste noapte, ci se construiește pas cu pas, prin muncă și consecvență.

În același timp, am învățat foarte mult despre oameni și despre cum să comunic cu ei. Fiecare client este diferit, cu gusturi, nevoi și așteptări diferite, iar acest lucru te învață să ai răbdare, să asculți și să îi îndrumi către alegerea potrivită pentru ei.

Cred că este foarte important să știi cum să transmiți încredere și să faci oamenii să simtă că sunt înțeleși și respectați. Și cred că cel mai important este faptul că mie chiar mi-a plăcut și îmi place ceea ce fac. Chiar dacă este greu uneori, este un domeniu frumos, care îți oferă satisfacții atunci când vezi oamenii mulțumiți și când știi că ai construit ceva apreciat de comunitate.

Dacă ar fi să vă întoarceți la început, ce ați face diferit?

Dacă ar fi să mă întorc la început, cred că primul lucru pe care l-aș face diferit ar fi să am mai multă încredere în mine și în ceea ce pot construi. La început există multe temeri, multe întrebări și uneori te limitezi singur fără să îți dai seama.

În același timp, cred că aș investi mai mult și mai devreme în promovare și imagine. Astăzi înțeleg cât de important este ca oamenii să te cunoască, să îți vadă munca și să înțeleagă povestea din spatele brandului. Un produs bun este foarte important, dar este la fel de important ca oamenii să afle despre el și să capete încredere în tine.

Ce înseamnă astăzi Cofetăria OLI pentru clienții din Ploiești?

Astăzi, cred că OLI înseamnă pentru mulți oameni din Ploiești mai mult decât o cofetărie sau o patiserie. Înseamnă un loc apropiat de oameni, de momentele lor importante și de micile bucurii de zi cu zi.

Încă de la început, am încercat să construim un brand orientat către oameni, iar acest lucru se vede în tot ceea ce facem, de la produse și modul în care ne primim clienții, până la campaniile noastre de marketing, care sunt mereu făcute cu și despre oameni.

Dar, mai ales, se reflectă în prețuri. Întotdeauna am încercat să reducem prețurile pe cât posibil, pentru a se bucura cât mai mulți oameni de un dulce de calitate, fără a fi un moft.

Cred că motto-ul nostru, „OLI – ceva bun pentru fiecare”, ne definește foarte bine. Pentru că, dincolo de deserturi, ne dorim ca fiecare persoană care intră la OLI să găsească ceva care să îi aducă bucurie, confort sau un moment frumos.

Cum ați descrie cofetăria într-o singură frază?

Aș descrie Cofetăria OLI exact prin motto-ul nostru: „OLI – ceva bun pentru fiecare.”

Care credeți că este principalul atu al Cofetăriei OLI față de alte cofetării? Ce vă diferențiază de concurență?

Cred că ceea ce ne diferențiază cel mai mult este apropierea față de oameni. OLI nu a fost niciodată doar despre prăjituri sau produse, ci despre relația pe care am construit-o în timp cu clienții noștri și despre felul în care am rămas mereu aproape de comunitate.

Am încercat întotdeauna să înțelegem oamenii, gusturile și nevoile lor, să îi ascultăm și să le oferim nu doar produse bune, ci și o experiență plăcută și familiară. Cred că tocmai această conexiune sinceră cu oamenii ne-a ajutat să creștem și să câștigăm încrederea lor de-a lungul anilor.

Desigur, contează și faptul că avem produse de calitate, cu gust bun și prețuri corecte, adaptate realității de astăzi, dar apropierea față de oameni este, fără îndoială, ceea ce definește cel mai bine Cofetăria OLI.

Cât de importantă este calitatea ingredientelor în produsele pe care le realizați?

Calitatea ingredientelor este extrem de importantă pentru noi, pentru că ea se simte direct în gustul final al prăjiturii sau al tortului. Clienții își dau seama imediat când un produs este făcut cu ingrediente de calitate slabă și cred că tocmai acest lucru face diferența.

Noi încercăm să nu facem compromisuri atunci când vine vorba despre ingrediente. Folosim ciocolată pură belgiană, fructe proaspete, unt și produse atent alese, chiar dacă uneori costurile sunt foarte mari și nici nu se reflectă complet în prețul final al produsului.

Dar pentru noi, calitatea este o responsabilitate față de clienți. Nu ne permitem să ieșim pe piață cu produse în care nici noi nu am crede. Preferăm să păstrăm standardele ridicate și să oferim deserturi care să fie cu adevărat deosebite.

Ce nu ați accepta niciodată să compromiteți, indiferent de costuri sau context?

Un lucru pe care nu l-aș accepta niciodată este compromisul legat de calitatea produselor și a ingredientelor. Indiferent de costuri sau de context, nu aș lucra niciodată cu premixuri sau prafuri doar pentru a ieși mai ieftin.

Îmi amintesc că încă de la început veneau către noi distribuitori cu tot felul de soluții rapide și „avantajoase” pentru cozonaci sau alte produse, încercând să ne convingă să folosim premixuri. Dar noi am refuzat întotdeauna.

Am mers și mergem în continuare pe rețete tradiționale, făcute așa cum se făceau odată: cu făină, lapte, ouă, unt și ingrediente reale. Pentru noi este și o chestiune de principiu, pentru că inclusiv noi și familiile noastre consumăm aceste produse. Nu putem oferi clienților ceva în care nici noi nu am crede.

Chiar dacă astăzi costurile ingredientelor bune sunt foarte ridicate și uneori nici nu le putem reflecta complet în prețul final, acesta este un compromis pe care nu îl vom face niciodată.

Cum vă dați seama că un produs este suficient de bun pentru a intra în vitrină?

Pentru mine sunt două lucruri esențiale: gustul și aspectul produsului. Un produs trebuie să arate bine, dar și să aibă un gust care să confirme ceea ce vede clientul în vitrină.

După atâția ani de experiență, pot spune că îmi dau seama foarte repede dacă un produs este conform, uneori doar uitându-mă la el. Am deja „ochiul format” și observ imediat dacă ceva nu este exact cum trebuie, fie că vorbim despre consistență, aspect, proporții sau cantitatea unui ingredient.

În același timp, am obiceiul să gust constant din produse, tocmai pentru a mă asigura că păstrăm aceeași calitate și același gust cu care clienții noștri sunt obișnuiți. Rețetele sunt bine stabilite, echipa este pregătită, iar astfel de situații apar rar, însă dacă un produs nu este 100% conform standardelor noastre, nu ajunge în vitrină.

Care este produsul emblematic al Cofetăriei OLI?

Cred că produsul emblematic al Cofetăriei OLI este, fără îndoială, tortul și prăjitura OLI. Este o rețetă pe care o avem de foarte mulți ani și care a rămas în timp unul dintre cele mai apreciate produse ale noastre.

Se vinde foarte bine mai ales la evenimente, este un tort foarte cerut și foarte apreciat de clienți. De fiecare dată când a fost prezent la un eveniment, feedback-ul a fost extraordinar și pot spune că farfuriile se întorc întotdeauna goale.

Care sunt cele mai cerute produse de către clienți?

Dacă ne referim la prăjituri, cele mai cerute produse sunt cele clasice: amandina, Ora 12, rulada… Sunt prăjituri pe care oamenii le cunosc și le iubesc de foarte mulți ani, iar faptul că au rămas atât de apreciate spune multe despre gustul lor.

În plus, sunt și produse foarte accesibile, cu prețuri de aproximativ 9 lei – 9,50 lei bucata, ceea ce contează mult pentru clienți în prezent.

În ceea ce privește torturile, cele mai cerute sunt tortul Vis, Pădure și Ciocolată. Sunt torturi foarte apreciate atât pentru gust, cât și pentru raportul foarte bun între calitate și preț. La un preț de 85 lei/kg, reușesc să ofere un echilibru foarte bun pentru piața din Ploiești și pentru nevoile clienților din ziua de astăzi.

Ce produs surprinde cel mai mult atunci când este gustat pentru prima dată?

Un produs care surprinde foarte mult atunci când este gustat pentru prima dată este tortul de biscuiți. Avem o rețetă tradițională, făcută exact ca pe vremuri, cu lapte și cremă fiartă, iar de fiecare dată când oamenii îl gustă, parcă se întorc, pentru câteva momente, în copilărie.

Am văzut de multe ori emoția de pe chipul clienților, mai ales al celor trecuți de 40 de ani, care spun imediat: „Are exact gustul de altădată.” Cred că acesta este unul dintre cele mai frumoase lucruri pe care le poate face un desert, să trezească amintiri și emoții. Tocmai de aceea este foarte iubit și foarte cerut inclusiv la candy bar-uri și evenimente.

Iar dintre produsele premium, prăjitura cu fistic și zmeură reușește să surprindă prin gustul ei rafinat și echilibrat. Este genul de desert care îi cucerește imediat pe iubitorii de fistic și pe care mulți îl aleg apoi pentru evenimente importante.

Aveți produse create special pentru anumite evenimente sau perioade din an?

Da, avem foarte multe produse create special pentru anumite evenimente sau perioade din an. În special pentru nunți și botezuri realizăm compoziții aparte, mai speciale, care nu se regăsesc în mod obișnuit în vitrină.

Sunt deserturi gândite special pentru evenimente, pe care le prezentăm clienților în cadrul degustărilor, iar de foarte multe ori aceștia se îndrăgostesc de ele și le aleg pentru ziua lor importantă.

Avem multe produse create exclusiv pentru evenimente, pe care nu le găsim la raft în cofetărie, precum tortul Coffee, cu mousse de cafea și Baileys, tortul Loren sau tortul Lara, compoziții mai rafinate, create special pentru astfel de momente speciale și foarte apreciate de clienți.

În același timp, ne place să păstrăm și produsele specifice anumitor sărbători sau perioade din an, cum sunt pasca și cozonacul de Paște, produsele de post sau deserturile tematice create pentru diferite sezoane și ocazii speciale. Cred că oamenii apreciază foarte mult aceste produse pentru că sunt legate de tradiții, emoții și momente petrecute alături de familie.

Care este cel mai complex produs pe care îl faceți în laborator?

Cred că printre cele mai complexe produse pe care le realizăm în laborator sunt noile prăjituri-fruct, precum Mango, Bob de Fistic sau Zmeură. Sunt produse lansate recent, foarte atent lucrate și realizate în mai multe etape.

Procesul este unul complex: se pregătește mai întâi blatul, apoi se lasă la răcit, după care se realizează inserțiile și mousse-urile, produsul se montează etapizat, se răcește din nou, iar la final se glazurează și se finisează cu foarte multă atenție la detalii.

În plus, sunt realizate din ingrediente premium, de foarte bună calitate, unele dintre ele fiind și foarte costisitoare. Dar cred că rezultatul final merită tot efortul, sunt prăjituri rafinate, spectaculoase atât ca aspect, cât și ca gust, și chiar le recomand cu drag celor care încă nu le-au încercat.

Ce desert recomandați cuiva care vine pentru prima dată la Cofetăria OLI?

Cred că aș recomanda, în primul rând, tortul OLI, pentru că este produsul nostru emblematic și unul dintre cele mai iubite de clienți. Are un gust echilibrat, o combinație foarte bună de texturi și este genul de desert care rămâne în minte după prima degustare.

Iar o altă recomandare ar fi tortul Ioana, un produs foarte apreciat, fin și elegant, care surprinde plăcut încă de la prima felie.

Aveți deserturi fără zahăr, pentru copii, pentru diabetici sau pentru persoane cu restricții alimentare?

Da, avem și deserturi fără zahăr, special create pentru persoanele care au anumite restricții alimentare sau care își doresc variante mai echilibrate. În prezent, avem mai multe compoziții de torturi și prăjituri pentru diabetici, atent realizate astfel încât să păstreze gustul bun, fără să facem compromisuri la calitate.

Încercăm mereu să găsim variante potrivite pentru cât mai mulți oameni, pentru că ne dorim ca fiecare client să poată găsi la OLI „ceva bun pentru fiecare”.

Cât de mult contează aspectul produsului în comparație cu gustul?

Aspectul produsului contează foarte mult, pentru că primul contact al clientului cu un desert este cel vizual. O prăjitură trebuie să atragă, să transmită prospețime și să îți facă poftă din prima clipă.

Totuși, pentru noi este foarte important să existe un echilibru între aspect și gust. Un produs poate arăta spectaculos, dar dacă gustul nu confirmă, clientul nu va reveni. La OLI încercăm mereu să îmbinăm cele două lucruri: deserturi care arată bine, dar care au și un gust pe măsură.

Ce desert ați crea special pentru Ploiești sau pentru Prahova, dacă ar fi să transformați orașul într-o prăjitură?

Cred că aș crea un desert care să surprindă exact energia Ploieștiului: ceva simplu la prima vedere, dar cu mult caracter atunci când îl descoperi. Poate o combinație între caramel sărat, ciocolată și cafea, cu un echilibru între dulce și intens.

Pentru mine, Prahova înseamnă oameni autentici, muncitori și foarte atașați de gusturile bune și de tradiție, iar desertul acesta ar trebui să transmită exact acest lucru: căldură, autenticitate și un gust care îți rămâne în minte.

Cum s-au schimbat gusturile ploieștenilor în ultimii ani?

Gusturile ploieștenilor s-au schimbat destul de mult în ultimii ani, mai ales sub influența mediului online și a trendurilor promovate de influenceri. Au existat perioade în care anumite produse au devenit foarte populare aproape peste noapte, cum a fost nebunia cu ciocolata Dubai sau cu prăjiturile-fruct. Unele trenduri au prins foarte bine, altele au trecut la fel de repede cum au apărut.

Observăm că oamenii sunt mult mai curioși și mai deschiși să încerce noutăți, să guste combinații noi și să experimenteze. Online-ul influențează foarte mult alegerile clienților, chiar dacă nu întotdeauna tot ceea ce arată bine pe internet este și foarte bun ca gust.

Totuși, când vine vorba despre evenimente importante, precum nunți sau botezuri, oamenii devin mult mai echilibrați în alegeri. Atunci se întorc, de cele mai multe ori, către variantele sigure, bune și clasice, deserturi care știu că vor fi apreciate de toți invitații.

Care este cea mai frumoasă reacție primită de la un client?

Cred că una dintre cele mai frumoase reacții primite de la un client a fost chiar recent, după un eveniment. O clientă ne-a spus: „A fost totul peste așteptări, mult mai mult decât mi-am imaginat.”

Pentru noi, acel moment a însemnat foarte mult. Dincolo de prăjituri, torturi sau candy bar-uri, ne-am dat seama că reușim să oferim oamenilor emoție, bucurie și liniștea că totul va ieși exact cum și-au dorit. Iar atunci când un client pleacă fericit și sincer impresionat, simțim că toată munca noastră merită.

Este concurența o presiune sau o motivație?

Aș spune că este și presiune, și motivație, dar mai ales motivație. Eu am un principiu: dacă altcineva poate, atunci pot și eu. Concurența mă ambiționează să evoluez constant, să fac lucrurile mai bine și să mă autodepășesc, atât ca produse, cât și ca imagine sau experiență oferită clienților.

Îmi place să mă inspir din lucrurile bune pe care le fac ceilalți, însă fără să ne pierdem autenticitatea. Cred că este important să rămâi diferit și să construiești ceva care să te reprezinte cu adevărat.

Iar în ultimii ani, pot spune că și noi am reușit să lansăm anumite trenduri, mai ales în online și în relația cu comunitatea. De exemplu, suntem singura cofetărie din Ploiești care, de câțiva ani, îl aduce pe Moș Crăciun, dar mai ales pe Grinch, pentru a împărți cadouri și bucurie copiilor. Sunt lucruri care creează emoție și apropie oamenii de brand, iar pentru noi asta contează foarte mult.

Ce credeți că îi face pe oameni să revină la aceeași cofetărie – OLI?

Cred că oamenii revin la OLI pentru că, dincolo de produse, găsesc seriozitate, comunicare și respect. Încercăm întotdeauna să fim prompți, deschiși și atenți la nevoile clienților noștri.

Și cred că un lucru foarte important este faptul că, atunci când greșim, ne asumăm. Dacă a existat o problemă cu o comandă, am discutat cu clientul, ne-am cerut scuze și am încercat să remediem situația. Oamenii apreciază sinceritatea și faptul că îți pasă cu adevărat să rezolvi lucrurile, iar de multe ori tocmai aceste situații au făcut ca un client să capete și mai multă încredere în noi și să revină.

Desigur, contează foarte mult și gustul produselor, prospețimea și faptul că lucrăm cât mai mult pe produse proaspăt realizate. Nu ne place să ținem produse vechi, iar acest lucru se simte. În plus, cred că oamenii apreciază și faptul că încercăm să păstrăm prețuri corecte și accesibile, fără să facem compromisuri la calitate.

Ce planuri aveți pentru Cofetăria OLI în perioada următoare?

Planuri avem și ne bucurăm că putem spune că OLI este într-o continuă dezvoltare. Ne dorim să creștem frumos, pas cu pas, fără să pierdem lucrurile care ne definesc: calitatea, apropierea față de oameni și gustul produselor noastre.

În perioada următoare avem în plan extinderea brandului, iar anul acesta, în luna octombrie, urmează să deschidem două noi locații. În plus, pregătim și alte proiecte frumoase, despre care veți afla la momentul potrivit.

Încercăm mereu să venim cu lucruri noi și să evoluăm, dar păstrând aceeași identitate OLI pe care oamenii o cunosc și o apreciază.

Cum vedeți Cofetăria OLI peste cinci ani?

Peste cinci ani, văd Cofetăria OLI ca pe un business și mai frumos, mai bine organizat și mai dezvoltat, dar care își păstrează aceeași apropiere față de oameni și aceeași calitate a produselor.

Îmi doresc să avem locații frumoase, o echipă puternică și cât mai mulți oameni care să cunoască și să aprecieze brandul OLI. De asemenea, ne dorim să continuăm extinderea și, de ce nu, să fim prezenți în și mai multe orașe decât suntem astăzi. În momentul de față suntem în Ploiești, Mizil, Balotești și București, în zona Vergului.

Ce v-ar plăcea să spună ploieștenii despre Cofetăria OLI peste ani?

Mi-ar plăcea ca peste ani ploieștenii să spună despre OLI că am pornit de jos, cu pași mici, dar că am crescut frumos prin seriozitate, muncă și calitate.

Mi-ar plăcea să spună că OLI a devenit un loc în care merg cu încredere, pentru că știu că găsesc produse bune, proaspete, făcute cu grijă și la prețuri corecte. Și poate cel mai important, mi-ar plăcea să simtă că am rămas aproape de oameni și că, indiferent cât am crescut, nu ne-am pierdut autenticitatea și respectul față de clienți.

Desertul preferat al fondatoarei Cofetăriei OLI este…?

Fără îndoială, tortul OLI. Este produsul nostru emblematic, de care mă leagă foarte multe amintiri și care, chiar și după atâția ani, rămâne desertul meu preferat.

Ingredientul fără de care nu ar putea lucra este…?

Ciocolata pură belgiană, pe care o folosim în foarte multe dintre produsele noastre. Cred că face o diferență enormă în gust și în calitatea finală a deserturilor.

Cel mai greu desert de făcut este…?

Probabil prăjiturile-fruct, pentru că necesită foarte mult timp și sunt realizate în mai multe etape. De la blat și inserții, până la glazurare și finisaj, fiecare detaliu trebuie făcut cu foarte multă atenție și răbdare.

Cea mai frumoasă perioadă din an pentru o cofetărie este…?

Vara, fără îndoială. Este perioada evenimentelor și, chiar dacă este una foarte aglomerată și solicitantă, este și cea mai frumoasă. Ne place să realizăm torturi deosebite, candy bar-uri elegante și monopporții de poveste pentru nunți și botezuri.

Ne plac provocările venite din partea mireselor și a mămicilor și fiecare eveniment vine cu ceva special și diferit. Din mai și până în noiembrie, laboratorul nostru este într-o continuă emoție și creativitate. Iar monopporțiile noastre, care pornesc de la doar 9 lei bucata, sunt printre cele mai apreciate produse pentru evenimente.

Dacă Cofetăria OLI ar avea un gust, acela ar fi…?

Cred că ar avea gust de „acasă”, acel gust bun, autentic, care îți aduce confort, bucurie și amintiri frumoase.

Un desert bun trebuie să aibă…?

Suflet! Ingrediente de calitate și echilibru între gust și aspect. Un desert bun trebuie să te facă să îți dorești încă o felie.

Ce mesaj aveți pentru ploieștenii care nu au ajuns încă la Cofetăria OLI?

Îi așteptăm cu drag să ne descopere și să încerce produsele noastre. Suntem convinși că vor găsi la OLI „ceva bun pentru fiecare”.