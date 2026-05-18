La aproape 7 ani, Victor, un băiețel din Ploiești, nu a mers niciodată. O operație în Germania este singura lui șansă

La aproape 7 ani, Victor Mihail Crăciun, un băiețel din Ploiești, nu știe cum este să meargă la școală, să alerge prin parc, să se ridice singur din pat sau să facă pași către părinții și bunicii lui. Încă de la naștere, copilăria lui Victor nu a însemnat decât spitale, terapii și multă durere.

Victor, povestește mama acestuia, Beatrice, s-a născut mult prea devreme, la doar 26 de săptămâni, cântărind doar 980 de grame. Copilul a fost privat de oxigen, lucru care i-a afectat grav dezvoltarea neurologică, iar de atunci viața lui și a familiei sale a devenit o luptă continuă pentru supraviețuire și speranță.

Copilul simte, râde și se bucură, însă corpul nu îl ajută

„Victor suferă de paralizie cerebrală, tetrapareză spastică și epilepsie, această din urmă afecțiune apărând când avea doar doi ani. De mers, nu a mers, din păcate, niciodată. Poate sta singur în șezut doar câteva secunde, iar cuvintele pe care le poate rosti sunt puține: „mama”, „tata”, „papa”. Înțelege tot ce i se spune. Simte, râde, se bucură, dar corpul nu îl ajută”, mai povestește mama sa, Beatrice, care și-a dedicat viața recuperării copilului ei.

În fiecare lună, familia plătește aproximativ 6.000 de lei pentru kinetoterapie, înot terapeutic și logopedie. Sunt terapii fără de care Victor ar pierde și puținele progrese obținute cu greu în anii de recuperare.

Operația în Germania, șansa la o viață cât mai aproape de normal pentru Victor

Problemele copilului nu se opresc, însă, aici.

„Victor a dezvoltat o subluxație bilaterală de șold, afecțiune care îi provoacă dureri permanente și îi reduce și mai mult mobilitatea. Medicii ne-au spus că fără intervenție chirurgicală situația se va agrava”, a mai spus mama băiatului.

În România, intervenția chirurgicală ar putea fi făcută, însă operația este una invazivă, iar recuperările extrem de dureroase. Speranța familiei Crăciun vine acum din Germania.

În luna septembrie, Victor este programat la o intervenție complexă la Schön Klinik München Harlaching, o clinică specializată în astfel de cazuri. Operația ar putea să îi ofere copilului șansa unei vieți fără dureri și, poate, posibilitatea de a face primii pași.

„Este o intervenție bilaterală mai ușoară. I se va introduce un șurub special de ghidaj care, pe măsură ce copilul crește, va ajuta oasele să se dezvolte normal”, a mai explicat mama băiețelului.

Apelul disperat al unei mame

Costul intervenției este însă uriaș pentru familia lui Victor: aproximativ 33.000 de euro.

Până acum s-au strâns doar 5.000 de euro, iar diferența înseamnă șansa unui copil de aproape 7 ani de a trăi fără durere și de a putea, într-o zi, să își îmbrățișeze părinții. Pentru asta, Victor are nevoie de toți oamenii buni aproape.

Oameni care să nu rămână indiferenți la suferința lui: „Vă rog, ca mamă, ajutați-ne să-i oferim acestui copil șansa la o copilărie normală, la pași siguri și la un viitor fără durere. Fiecare donație, oricât de mică, ne apropie de ziua în care el ar putea merge singur. Uneori, pentru unii copii, un pas înseamnă un miracol, iar pentru Victor, acest miracol depinde de voi toți”, este mesajul îndurerat al mamei băiețelului.

Cine dorește să fie om bun pentru Victor poate ajuta, în continuare, familia greu încercată în contul deschis pe numele mamei.

IBAN LEI:

RO48INGB0000999906930018

Beatrice Nicoleta Crăciun

Asociația „Victor – Împreună pentru visuri împlinite”

RO15INGB0000999918787116

Cont EURO:

RO03INGB0000999918999956