Dac Warrior 2026 aduce familiile și sportivii la Tohani, pe trasee cu obstacole

Organizatorii Dac Warrior 2026 au anunțat ultima perioadă în care participanții se pot înscrie cu reducere la competiția programată pe 23 mai, la Ferma Dacilor din Tohani, Prahova. Evenimentul se adresează și familiilor cu copii, pentru momente de neuitat. De asemenea, campingul este gratuit.

Discounturi finale la taxa de înscriere

Dac Warrior este una dintre competițiile sportive de referință din Prahova, dedicată celor care vor să își testeze rezistența fizică, spiritul de echipă și curajul pe trasee cu obstacole.

Cei care vor să participe mai au la dispoziție câteva zile pentru a beneficia de 20% reducere la taxa de înscriere. Discounturile sunt valabile până pe 21 mai 2026, după care prețurile vor reveni la nivelul standard.

Înscrierile se fac online, pe site-ul oficial al competiției:

https://dacwarrior.ro/inscriere/

Dac Warrior, o experiență pentru familii

Evenimentul nu se adresează doar sportivilor antrenați, ci și familiilor, grupurilor de prieteni și celor care vor să trăiască o experiență diferită în natură.

Organizatorii transmit că, la Dac Warrior, nu există „prea mic”, „prea mare” sau „prea greu” atunci când participanții sunt împreună.

Competiția este despre momente care devin amintiri: copii care se bucură mișcare și părinți care trăiesc, pentru câteva ore, energia unei aventuri în aer liber.

Camping gratuit la Tohani

Pentru participanții care vor să ajungă cu o seară înainte, organizatorii pun la dispoziție camping gratuit.

Zona de camping va fi amenajată în apropierea competiției și va include acces la dușuri și toalete. Participanții vor putea petrece seara înainte de cursă în atmosfera Dac Warrior, în mijlocul naturii, la Tohani.

Locurile sunt limitate, iar rezervările se fac prin email, la adresa: [email protected].