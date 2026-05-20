370 de conducători auto au fost depistați sub influența alcoolului, în Prahova, în primele patru luni ale anului 2026

În primele 4 luni ale anului 2026, polițiștii din cadrul Inspectoratul Județean de Poliție Prahova au intensificat activitățile de prevenire și combatere a conducerii vehiculelor sub influența alcoolului, una dintre cauzele care pot afecta grav siguranța rutieră și pot conduce la producerea unor accidente de circulație cu consecințe deosebit de grave.

În Prahova, în aceeași perioadă, au fost înregistrate 24 de accidente rutiere grave, soldate cu decesul a 10 persoane și rănirea gravă a altor 15 persoane, context care determină intensificarea permanentă a măsurilor preventive și de control desfășurate de polițiștii rutieri.

Ca urmare a acțiunilor desfășurate pentru creșterea gradului de siguranță rutieră și protejarea participanților la trafic, aproximativ 370 de conducători auto au fost scoși din trafic după ce au fost depistați conducând sub influența băuturilor alcoolice.

Dintre aceștia, 235 de conducători auto au fost sancționați contravențional, în conformitate cu prevederile legislației rutiere în vigoare, iar în cazul altor 135 de persoane au fost întocmite dosare penale, valoarea alcoolemiei depășind pragul prevăzut de lege pentru răspunderea penală.

Polițiștii rutieri acționează permanent pentru prevenirea tragediilor produse pe fondul consumului de alcool la volan, prin controale susținute, activități preventive și măsuri ferme împotriva celor care aleg să conducă punând în pericol siguranța celorlalți participanți la trafic.

Conducerea unui autovehicul sub influența alcoolului reprezintă un comportament iresponsabil, cu consecințe grave și, de multe ori, ireversibile.

Inspectoratul Județean Poliție Prahova reiterează importanța respectării normelor rutiere și adoptarea unui comportament responsabil în trafic.