Cea mai mare amendă dată de Poliția Prahova în ultimul an: 40.000 de lei, pentru deșeuri ilegale. Cât au plătit pietonii și bicicliștii prinși că încalcă regulile

Patruzeci de mii de lei. Atât a costat cea mai scumpă greșeală sancționată de Poliția Prahova în ultimele 12 luni, potrivit unui răspuns al IPJ formulat la solicitarea Observatorul Prahovean.

- Publicitate -

Pietonii, amendați cu 410 lei pentru traversare neregulamentară

Cea mai mare amendă aplicată unui pieton în ultimele 12 luni în județul Prahova a fost de 410 lei, pentru traversarea neregulamentară a părții carosabile. Poliția nu a precizat data exactă a sancțiunii, nici localitatea sau sectorul de drum unde a fost constatată abaterea.

Bicicliștii, sancțiuni de până la 1.215 lei

În cazul bicicliștilor, amenda maximă aplicată în aceeași perioadă a fost de 1.215 lei. Nici pentru această categorie nu au fost furnizate detalii despre data, locul sau natura exactă a abaterii.

- Publicitate -

Pentru conducătorii auto, Poliția Prahova nu a indicat un caz specific, precizând că nu deține o statistică distinctă care să reflecte cea mai mare valoare a unei sancțiuni aplicată în ultimele 12 luni. Potrivit cadrului legal în vigoare, amenzile pentru încălcarea regulilor de circulație prevăzute de OUG 195/2002 pot ajunge la 4.050 de lei. Pentru nerespectarea normelor privind timpii de conducere și odihnă, aplicabile vehiculelor dotate cu tahograf, sancțiunile pot urca până la 12.000 de lei.

Recordul anului: 40.000 de lei pentru deșeuri ilegale

Cea mai mare amendă aplicată în județul Prahova în ultimele 12 luni a fost înregistrată în cazul unui agent economic. Serviciul de Investigare a Criminalității Economice a sancționat o societate comercială cu 40.000 de lei, în baza OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor. Nu au fost oferite detalii suplimentare despre identitatea firmei, data sancționării sau natura faptei constatate.