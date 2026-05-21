Cum s-a produs accidentul de la Brătășanca

Un accident rutier în urma căruia doi tineri au fost răniți s-a produs joi dimineață, în jurul orei 07.00, pe DJ 101P în Prahova, la Brătășanca.

Potrivit Poliției, un tânăr de 18 ani, aflat la volanul unui autovehicul, pe drumul județean 101P, din direcția Florești către DN72, ar fi pierdut controlul asupra autovehiculului și s-a răsturnat în afara părții carosabile.

În urma producerii accidentului rutier, doi tineri de 18 și 19 ani au suferit vătămări corporale, fiind transportați la unitatea medicală, în vederea acordării îngrijirilor de specialitate.

Șoferul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

Potrivit ISU Prahova, la sosirea echipajelor de intervenție ocupanții erau ieșiți din autoturismul răsturnat, nefiind necesară intervenția pentru descarcerare și extragere.

Două persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale și au fost transportate la UPU Ploiești. Este vorba despre un tânăr de 19 ani, care a suferit un traumatism cranio-facial și un traumatism la membrul superior drept, precum și despre o fată de 18 ani, cu traumatism lombar.

Cercetările sunt continuate de polițiști pentru stabilirea tuturor împrejurărilor evenimentului, în cadrul unui dosar penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.