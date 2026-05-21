Coincidență rară în calendarul ortodox 2026

Două sărbători importante din calendarul ortodox sunt celebrate, astăzi, 21 mai. Credincioșii marchează Înălțarea Domnului și sărbătoarea Sfinților Împărați Constantin și Elena. De asemenea, este și Ziua Eroilor.

21 mai are, astfel, o dublă semnificație religioasă și națională. Înălțarea Domnului este una dintre marile sărbători creștine și este celebrată la 40 de zile după Paști, în joia din a șasea săptămână după Înviere. Sărbătoarea amintește de momentul în care Iisus Hristos S-a înălțat la cer, de pe Muntele Măslinilor, în prezența apostolilor.

Tot de Înălțarea Domnului este marcată și Ziua Eroilor, dedicată celor care și-au pierdut viața în războaie, în închisori, în lagăre sau în alte împrejurări tragice. În bisericile ortodoxe sunt oficiate slujbe de pomenire, iar clopotele lăcașurilor de cult răsună în memoria eroilor români.

În aceeași zi, pe 21 mai, sunt sărbătoriți și Sfinții Împărați Constantin și Elena. Sărbătoarea este una dintre cele mai importante pentru românii care poartă numele Constantin, Elena sau derivate ale acestora. Potrivit Observator News, peste 1,5 milioane de români își serbează onomastica în această zi.

Sfinții Constantin și Elena sunt considerați printre cei mai importanți sfinți ai creștinismului. Împăratul Constantin este asociat cu recunoașterea oficială a creștinismului în Imperiul Roman, iar mama sa, Elena, este cunoscută în tradiția creștină pentru descoperirea Sfintei Cruci și pentru ridicarea mai multor biserici în locuri sfinte.

De la Înălțare și până la Rusalii, credincioșii folosesc salutul „Hristos S-a Înălțat!”, la care se răspunde „Adevărat S-a Înălțat!”. În mai multe zone ale țării se păstrează și tradiții populare legate de această sărbătoare, precum împărțirea de alimente pentru pomenirea celor trecuți la cele veșnice.