Nicușor Dan continuă consultările pentru noul Guvern. Au fost chemați și parlamentarii neafiliați

Consultările privind numirea noului Guvern continuă la Palatul Cotroceni. Președintele Nicușor Dan a convocat, joi, 21 mai, parlamentarii din grupurile parlamentare Uniți pentru România, PACE – Întâi România și pe cei neafiliați, potrivit Administrației Prezidențiale.
„Președintele României, Nicușor Dan, în temeiul prevederilor art. 80 alin. (2) din Constituția României, îi invită joi, 21 mai 2026, la Palatul Cotroceni, la discuții privind situația economică și politică a țării, pe parlamentarii din grupul parlamentar Uniți pentru România, grupul parlamentar PACE – Întâi România și pe cei neafiliați”, a transmis Administrația Prezidențială.
Consultările au loc conform programului anunțat încă de miercuri, 20 mai. Astfel, începând cu ora 09:00, la discuții au fost invitați parlamentarii din grupul Uniți pentru România. La ora 10:00 este programată întâlnirea cu grupul parlamentar PACE – Întâi România, iar la ora 11:00 – consultările cu parlamentarii neafiliați.
După demiterea Guvernului Bolojan, în urma moțiunii de cenzură inițiate de parlamentarii PSD, AUR și PACE – Întâi România, adoptată pe 5 mai 2026 cu 281 de voturi „pentru”, președintele Nicușor Dan a avut mai multe runde de consultări cu partidele parlamentare.
PNL și USR au exclus posibilitatea unei noi guvernări alături de PSD, în timp ce PSD a anunțat că nu dorește să formeze un guvern împreună cu AUR.
Nicușor Dan a lansat, luni, un apel la responsabilitate adresat partidelor, precizând că aceste consultări vor continua „până când se va cristaliza o variantă de majoritate solidă, pro-occidentală”.
