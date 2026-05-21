O elevă din Ploiești a câștigat un premiu internațional cu un eseu despre sărăcie și inegalitate

Iris Maria Țărăgrădeanu, elevă în clasa a XI-a la C.N. „Mihai Viteazul” din Ploiești, a câștigat, zilele trecute, premiul Distinction Award la competiția internațională Lumiere Scholars Essay Award 2026 Spring. Odată cu premiul, adolescenta a primit și o bursă într-un program internațional de cercetare.

La concursul internațional au participat elevi din 104 țări, iar peste 2100 de eseuri au fost analizate de profesori și cercetători de la universități precum Harvard, Oxford, ori Stanford.

Iris povestește cu o simplitate și o naturalețe debordante a ales să scrie despre o temă deloc ușoară: dacă societatea are obligația morală să reducă sărăcia și inegalitatea, pornind de la ideea că fiecare om are valoare intrinsecă.

„A fost o competiție destul de grea. Eseurile trebuiau scrise în limba engleză și aveau limită de 2000 de cuvinte. Am ales tema aceasta pentru că m-a făcut să mă gândesc foarte mult. La un moment dat simțeam că nici 2000 de cuvinte nu îmi mai ajung”, povestește Iris.

Eseul fetei a fost evaluat de un profesor de la o universitate de prestigiu, iar rezultatul i-a adus șansa de a participa într-un program de cercetare în care va lucra, timp de trei luni, direct cu un profesor de la o universitate de top.

Nu știe încă cine îi va fi mentor, dar spune că și-ar dori să fie un profesor de la Harvard sau Duke.

Adolescenta, care împlinește 18 ani în luna octombrie, mai povesteșe că ar vrea să studieze Dreptul în străinătate, la Oxford, Harvard sau Duke, motiv pentru care „voi face tot ce îmi stă în putere să fac diferența între mine și alți aplicanți”. Dacă nu va obține o bursă, Iris ia în calcul și Facultatea de Drept din București.

Dincolo de rezultate și concursuri, Iris este pasionată de artă. Fata cântă la pian încă de la vârsta 3-4 ani și face canto, tot de mică, la o academie din oraș. Întrebată fiind unde și-ar dori să o poarte pașii, în afara studiilor, Iris răspunde fără pic de ezitare că își dorește să ajungă, măcar o dată, în Japonia sau Coreea de Sud, atrasă de cultura și atmosfera acelor locuri.

La doar 17 ani, adolescenta vorbește firesc despre fiecare reușită de-a sa. Între cursuri, pian, canto și visurile ei legate de Oxford sau Harvard, Iris a reușit, cu multă muncă și ambiție, să își facă vocea auzită într-o competiție internațională unde au concurat elevi din toată lumea.