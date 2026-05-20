Alexia Maria Dragomir, eleva din Ploiești care mai adaugă pe listă un premiu internațional și o bursă de studiu

Alexia Maria Dragomir, elevă în clasa a XI-a la Colegiul Național „Ion Luca Caragiale” din Ploiești a câștigat premiul High Honors Award, în urma competiției internaționale de eseuri Lumiere Scholars Essay Award 2026. În plus, a obținut și o bursă de studiu într-un program de cercetare.

- Publicitate -

Tânăra a convins juriul cu eseul ei de cercetare intitulat “Equal Dignity and the Moral Architecture of Economic Justice”.

În competiție au intrat peste 2100 de eseuri din 104 țări. Iar comisiile au fost formate din profesori de la universități precum Oxford, Cambridge, Duke și Dartmouth.

- Publicitate -

Alexia Maria Dragomir se pregătește pentru etapa mondială a Genius Olympiad de la New York

Recent, Alexia Maria Dragomir s-a calificat în etapa internațională a unui alt concurs. Este vorba despre Genius Olympiad, unul dintre cele mai importante concursuri dedicate proiectelor de mediu. Evenimentul este organizat în Statele Unite de Rochester Institute of Technology și reunește anual participanți din întreaga lume.

Etapa mondială a competiției Genius Olympiad va avea loc la New York, la începutul lunii iunie. Acolo, eleva din Ploiești își va prezenta proiectul în fața unui juriu internațional. Observatorul Prahovean a scris pe larg AICI despre succesul Alexiei, de la Genius Olympiad.

Alexia Maria Dragomir va avea o vară încărcată. Ea a obținut și o bursă în cadrul Immerse Education Essay Competition. Tânăra va participa la un program de vară în Business Management, organizat la University of Oxford.

- Publicitate -

În plan național, este singura elevă din Prahova care s-a calificat recent la Etapa Națională a Campionatului Microsoft Office Specialist.