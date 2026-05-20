Handbal juniori: Elevii din Mizil, locul 5 la Olimpiada Națională a Sportului Școlar

O echipă de handbal masculin juniori din Mizil a reprezentat cu cinste județul Prahova la Olimpiada Națională a Sportului Școlar, desfășurată în perioada 14–17 mai 2026, în comuna Cumpăna, județul Constanța.

Sportivii de la CSO Mizil, elevi ai Școlii Generale nr. 1 Mizil, pregătiți de antrenorul Corneliu Rusoiu și îndrumați de profesorul Nițu Virgil, au încheiat competiția pe locul 5 din 8 echipe participante, devansând școli cu tradiție sportivă din municipii precum Târgoviște, București și Sighișoara.

O competiție de anvergură națională

Olimpiada Națională a Sportului Școlar este una dintre cele mai importante competiții dedicate elevilor din România, reunind echipe calificate din toate zonele geografice ale țării. Participarea presupune, în prealabil, depășirea etapelor județene și regionale, ceea ce înseamnă că prezența echipei din Mizil la faza națională a fost, în sine, o calificare câștigată pe merit.

Într-o competiție în care s-au confruntat opt echipe reprezentând zone cu infrastructură sportivă și tradiție consolidată, ocuparea locului 5 plasează echipa prahoveanа în prima jumătate a ierarhiei naționale — un rezultat care depășește simpla participare și intră în categoria performanțelor reale.

CSO Mizil, un club care formează caractere

Clubul Sportiv Orășenesc Mizil activează într-un oraș de dimensiuni modeste, cu resurse limitate față de centrele sportive mari ale țării. Tocmai de aceea, rezultatele obținute de juniorii pregătiți aici capătă o valoare suplimentară: ele sunt rodul muncii susținute, al disciplinei și al dedicării — atât din partea sportivilor, cât și a celor care îi îndrumă.

„Considerăm că este o clasare meritorie și merită mediatizată”, a declarat antrenorul Corneliu Rusoiu, cel care a coordonat pregătirea echipei. Alături de el, profesorul Nițu Virgil de la Școala Generală nr. 1 Mizil a asigurat îndrumarea pedagogică a elevilor-sportivi pe tot parcursul competiției.

Performanță care merită recunoscută

Dincolo de cifre și clasamente, rezultatul de la Cumpăna trimite un mesaj important: handbаlul de juniori din Mizil există, se dezvoltă și poate concura la nivel național. Pentru tinerii sportivi implicați, experiența unei olimpiade naționale, cu tot ce presupune ea ca organizare, presiune și ritm competițional, reprezintă o lecție valoroasă pentru cariera lor sportivă.

Felicitări sportivilor, antrenorului Corneliu Rusoiu și profesorului Nițu Virgil pentru această reușită!

Elevii Școlii genearale nr. 1 Mizil:

