Mașină răsturnată pe DN1, în sensul giratoriu de la Păulești

Un accident rutier în care fost implicate două autoturisme și în urma căruia una dintre ele s-a răsturnat pe plafon s-a produs miercuri dimineață pe DN1 în Prahova, în sensul giratoriu de la Păulești.

- Publicitate -

Potrivit martorilor la eveniment, accidentul s-a produs pe fondul neacordării de prioritate în sensul giratoriu, pe sensul de mers către Brașov.

Din fericire, nicio persoană nu a fost rănită grav, însă traficul rutier în zonă se desfășoară cu dificultate.

- Publicitate -

Vă reamintim că tot în această dimineață, traficul rutier pe DN1 este restricționat în totalitate la Predeal din cauza unui accident rutier în care a fost implicat un autoturism și o cisternă.

Citește mai multe detalii aici: Trafic oprit pe DN1 la Predeal. Cisternă și autoturism implicate într-un accident rutier