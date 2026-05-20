Mașină răsturnată pe DN1, în sensul giratoriu de la Păulești

Un accident rutier în care fost implicate două autoturisme și în urma căruia una dintre ele s-a răsturnat pe plafon s-a produs miercuri dimineață pe DN1 în Prahova, în sensul giratoriu de la Păulești.
Potrivit martorilor la eveniment, accidentul s-a produs pe fondul neacordării de prioritate în sensul giratoriu, pe sensul de mers către Brașov.
Din fericire, nicio persoană nu a fost rănită grav, însă traficul rutier în zonă se desfășoară cu dificultate.
Vă reamintim că tot în această dimineață, traficul rutier pe DN1 este restricționat în totalitate la Predeal din cauza unui accident rutier în care a fost implicat un autoturism și o cisternă.
Citește mai multe detalii aici: Trafic oprit pe DN1 la Predeal. Cisternă și autoturism implicate într-un accident rutier