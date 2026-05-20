Bloc din Ploiești, invadat de gândaci. Locatarii sunt disperați: „Nu mai putem trăi așa!”

Locatarii unui bloc din zona de sud a Ploieștiului, trăiesc de câțiva ani într-un coșmar greu de imaginat. Sute de gândaci de bucătărie invadează zilnic apartamentele, casa scării și spațiile comune, într-o situație pe care oamenii o descriu drept „scăpată complet de sub control”. Un material video relevant găsiți la finalul articolului.

Reporterii Observatorului Prahovean au ajuns la fața locului după o sesizare făcută de Octavian Popa, locatar al imobilului de pe Aleea Levănțica. Imaginile surprinse în timpul reportajului video arată o realitate șocantă: insecte care mișună pe pereți, pe scări și în apropierea ușilor apartamentelor, în timp ce oamenii încearcă disperat să își protejeze locuințele.

Locatarii acuză că focarul ar proveni din apartamentul unui bărbat trecut de 60 de ani, cu invaliditate și grad de handicap, care locuiește singur. Oamenii spun că situația este cunoscută de ani întregi atât de proprietarul apartamentului, cât și de primărie, însă fără o intervenție eficientă.

„Am ajuns să ne baricadăm apartamentele cu benzi adezive lipite pe tocurile ușilor, ca să mai oprim gândacii. Dăm sute de lei lunar pe spray-uri, capcane și soluții, dar nu mai facem față”, povestesc oamenii.

Pe doamna Contanța, cea care locuiește chiar ușă în ușă cu apartamentul cu pricina, am găsit-o baricadată și cu toate soluțiile anti gândaci lângă ușa de la intrare. Are 83 de ani și spune că nu mai suportă situația.

Unii locatari spun că rudele refuză să le mai treacă pragul din cauza infestării, iar teama cea mai mare este legată de riscurile sanitare.

„Nu mai vorbim doar despre disconfort. Este o problemă de sănătate publică. Suntem în 2026 și trăim într-un focar”, reclamă aceștia.

Situația este cu atât mai delicată cu cât vecinul indicat drept sursă a infestării este o persoană vulnerabilă, iar locatarii spun că problema ar trebui tratată atât social, cât și sanitar, prin intervenția coordonată a instituțiilor competente.

Până acum, însă, oamenii spun că au rămas singuri în fața unui fenomen care le-a transformat viața într-un calvar zilnic. Iar imaginile filmate în bloc confirmă dimensiunea unei situații care pare desprinsă dintr-un film de groază, nu dintr-un municipiu european în anul 2026.