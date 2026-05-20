Bursa locurilor de muncă la Ploiești

Agenţia Judeţeana pentru Ocuparea Fortei de Muncă Prahova organizează „Bursa Locurilor de Muncă”. Evenimentul se va desfășura miercuri, 20 mai, la Hotel Central din Ploiești, Sala Cristal, etajul 1, începând cu ora 09.00.

Acțiunea se adresează tuturor persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă sau celor care doresc să se reorienteze profesional.

Evenimentul reunește angajatori de top, branduri locale și internaționale.

La eveniment vor fi prezente companii din diverse domenii de activitate, precum: producție și tehnică, auto și automotive, servicii logistică și transport, telecomunicații, comerț, marketing, comunicare, resurse umane sau finanțe-bănci.

Vor fi prezente la Bursa Locurilor de Muncă și instituții precum: Inspectoratul de Jandarmi Prahova, Penitenciarul de Femei Ploiești-Târgșorul Nou, dar și Serviciul de Probațiune Prahova.

Sunt disponibile în total aproape 600 de locuri de muncă, pentru toate nivelurile de pregătire.

