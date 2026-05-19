Petrolul a scăpat. Totul este să înțelegem ceva din acest sezon

Au fost câteva minute în care, pe stadionul „Ilie Oană”, totul părea să se prăbușească. Un 1-5 dureros cu Oțelul Galați, chiar în fața propriilor suporteri, într-un final de sezon în care fiecare emoție cântărea enorm.

Și totuși, fotbalul are uneori un mod straniu de a-și scrie poveștile. Iar pentru FC Petrolul Ploiești, povestea acestui final de campionat s-a încheiat cu salvarea directă de la retrogradare și evitarea barajului.

Nu printr-o victorie eroică, nu printr-un meci memorabil. Ci printr-un amestec de rezultate venite din alte colțuri ale țării, care au schimbat complet ierarhia unui play-out nebun, imprevizibil și tensionat până în ultima secundă.

La Sibiu, FC Hermannstadt a învins cu 2-0 pe FCSB, echipă care a folosit formula secundă. La Ovidiu, Metaloglobus București, deja condamnată, a avut orgoliul unei formații care a refuzat să plece cu capul plecat și a câștigat cu 1-0 în fața celor de la Farul Constanța. Iar la Slobozia, UTA Arad a obținut victoria care a urcat-o incredibil pe primul loc al play-out-ului.

În tot acest haos al calculelor și emoțiilor, Petrolul a rămas deasupra liniei care ducea spre baraj. Un final aproape neverosimil pentru o echipă care, în multe momente ale sezonului, a părut că merge pe marginea prăpastiei.