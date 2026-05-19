Accident grav în Brazi. O mașină a intrat într-un stâlp

Autor: Marius Nica
Pompierii militari prahoveni intervin, marți, pentru gestionarea unui accident rutier produs în comuna Brazi, sat Stejaru, pe DC103.

Potrivit ISU Prahova, la locul evenimentului au fost mobilizate o autospecială de stingere, o autospecială de descarcerare și un echipaj SMURD din cadrul Detașamentului 2 Ploiești. De asemenea, intervine și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Prahova, cu medic.

În accident a fost implicat un autoturism care a părăsit partea carosabilă și a intrat în coliziune cu un stâlp.

Cum s-a produs accidentul mortal de la Brazi

În urma impactului, au rezultat două victime. Una dintre acestea a rămas încarcerată și este inconștientă, iar cealaltă s-a autoevacuat, este conștientă și prezintă multiple traumatisme.

Salvatorii acționează pentru extragerea victimei încarcerate și pentru acordarea asistenței medicale de specialitate.

UPDATE Victima încarcerată a fost extrasă și predată echipajelor medicale. Din nefericire, aceasta nu prezenta semne vitale, așadar medicul a fost nevoit să declare decesul. Este vorba despre un bărbat în vârstă de 34 ani. Cealaltă victimă, barbat în vârstă de 40 ani, politraumatizat, va fi transportat la UPU Ploiești pentru investigații suplimentare și tratament de specialitate.

