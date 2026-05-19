Urmează weekendul în care sute de oameni aleg să își depășească limitele la Dac Warrior 2026

Mai sunt doar câteva zile până la Dac Warrior 2026, evenimentul care va aduce din nou la Tohani sute de oameni gata să își testeze limitele, rezistența și curajul.

Pe 23 mai, traseele pline de noroi, apă și obstacole nu vor pune la încercare doar condiția fizică, ci și spiritul de echipă, ambiția și dorința de a merge mai departe atunci când pare imposibil.

Dar cei care au participat la edițiile trecute știu deja că Dac Warrior nu înseamnă doar competiție.

Înseamnă oameni care se ajută pe traseu fără să se cunoască.

Înseamnă echipe care termină împreună.

Înseamnă copii care își văd părinții depășindu-și limitele.

Înseamnă prieteni care pleacă acasă cu noroi pe pantofi și amintiri pe viață.

Dac Warrior a devenit, de la an la an, o comunitate. Iar atmosfera creată la Tohani este una dintre cele mai apreciate de participanți: energie, adrenalină, natură și acel sentiment că faci parte din ceva autentic.

Și, pentru că experiența nu se termină odată cu cursa, să nu uităm că participanții beneficiază și anul acesta de camping gratuit, pentru cei care vor să petreacă întreg weekendul alături de comunitatea Dac Warrior.

Înscrierile pentru camping se fac la adresa:

[email protected]

În plus, până vineri inclusiv, înscrierile la competiție beneficiază de o reducere de 20%.

Detalii și înscrieri aici: https://dacwarrior.ro/inscriere/

Pe 23 mai, la Tohani, nu va fi doar despre obstacole.

Va fi despre oameni care aleg să nu stea pe margine.

Sponsori principali: Carmistin, Decathlon, La Provincia

Sponsori: Apa Nova Ploiești, Vitamin Aqua, Direct Pharma, Plantalgin, Sebamed, Micro Fruits, LPG Car, Academia de Supraviețuire, Crama Trei Conace, MASPEX

Parteneri: Ferma Dacilor, Grupul Observatorul Prahovean.