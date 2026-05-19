Cum s-a produs accidentul mortal de la Brazi

Un grav accident rutier s-a produs marți seară pe raza comunei Brazi. Un bărbat a murit și un altul a ajuns la spital în stare gravă după ce mașina în cares e aflau s-a izbit violent de un stâlp din beton.

Potrivit informațiilor furnizate de IPJ Prahova, din primele cercetări efectuate a reieșit că un bărbat în vârstă de 34 de ani, în timp ce conducea un autoturism pe Drumul Comunal 103, în comuna Brazi, ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare.

Mașina a ieșit în decor și a intrat frontal într-un stâlp din beton destinat susținerii cablurilor de electricitate.

În urma accidentului rutier a rezultat decesul conducătorului auto.

Totodată, un bărbat de 40 de ani, pasager în același autoturism, a suferit vătămări corporale și a fost transportat la unitatea medicală pentru acordarea îngrijirilor de specialitate.

„Cercetările sunt continuate de către polițiști pentru stabilirea tuturor împrejurărilor producerii evenimentului rutier, în cadrul unui dosar penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă”, a transmis IPJ Prahova.

Imagini d ela locul accidentului (sursa: Info Trafic Prahova)