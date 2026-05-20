Cine întreține spațiile verzi de la blocurile din Ploiești. Primele grădini urbane din cartiere

Spațiile verzi din jurul blocurilor din Ploiești au devenit, în ultimii ani, un subiect intens dezbătut atât în cartiere, cât și pe rețelele de socializare. De la întrebări legate de tunderea gardului viu și cosirea ierbii, până la plantarea arborilor sau amenajarea unor mici grădini urbane, tot mai mulți ploieșteni vor să afle cine are responsabilitatea întreținerii acestor zone.

Conform Registrului Spațiilor Verzi din Ploiești, postat pe site-ul primăriei, 18,38% din suprafața verde a municipiului se află în zona blocurilor. Suprafața este una considerabilă și necesită intervenții constante pentru întreținere, mai ales în sezonul cald, când vegetația crește rapid.

În aceste condiții, întreținerea spațiilor verzi presupune atât intervenția autorităților, cât și implicarea comunității. Cât sunt dispuși locatarii să întrețină spațiile verzi din fața blocurilor? Unii spun că ține și de cât de gospodari sunt locatarii de la bloc. Alții spun că nu ei ar trebui să fie responsabili de modul cum arată zona verde din fața blocului.

Cine întreține spațiile verzi la bloc din Ploiești

Potrivit datelor oficiale, spațiile verzi din zona blocurilor reprezintă o componentă importantă a peisajului urban și necesită lucrări permanente de întreținere.

Activitatea revine în sarcina Servicii Gospodărire Urbană (SGU) care execută lucrări de întreținere inclusiv în parcuri, scuaruri, dar și în zona bazelor de agrement.

Prin urmare, dat fiind volumul mare de lucrări, activitățile de cosit, tundere a gardului viu, degajare a materialului vegetal sau tăieri de corecție sunt realizate etapizat de către echipele SGU.

Program etapizat, pe cartiere

Intervențiile efectuate de către echipele SGU sunt realizate după un program anual stabilit pe cartiere, care poate fi modificat însă în funcție de condițiile meteo.

„Există un program etapizat, pe cartiere, atât pentru spațiile verzi de la blocuri, cât și pentru domeniul public, privind cosirea ierbii și tunderea gardului viu, program care este derulat și în funcție de condițiile meteo.

Activitățile derulate de echipele noastre, precum și zonele de intervenție sunt prezentate zilnic de SGU, având în vedere că acest program poate fi modificat în funcție de condițiile meteo”, a precizat Alin Dănilă, director adjunct al SGU Ploiești.

Apelul SGU către asociații

Reprezentanții SGU spun că implicarea locatarilor este importantă și chiar necesară în anumite situații, mai ales pentru udarea gardului viu din zona blocurilor, în condițiile în care plantarea acestuia a avut loc la cererea locatarilor.

„SGU a derulat un program de plantare de gard viu la asociațiile de proprietari, în baza cererilor primite de la asociații, și chiar am lansat un apel către acestea pentru întreținerea și udarea lui.

Există multe asociații de proprietari care se preocupă de modul în care arată spațiul verde de la bloc, iar intervențiile sunt vizibile”, a explicat Alin Dănilă, director adjunct al SGU Ploiești. Acesta a susținut că intervențiile pentru cosire mecanizată în zona spațiilor verzi de la blocuri este în derulare în prezent.

Prima grădină urbană la Ploiești

Un proiect pilot demarat anul trecut de SGU Ploiești a vizat amenajarea unei grădini urbane în zona de Nord a municipiului, la blocurile 114–115 de pe strada Cameliei.

Noua amenajare peisagistică a fost privită inițial cu scepticism de unii locatari, însă, la un an de la implementare, spațiul verde s-a transformat într-o zonă atractivă și plină de culoare.

Proiectul ar putea reprezenta un model pentru alte cartiere din Ploiești, în condițiile în care tot mai multe asociații de proprietari își doresc modernizarea spațiilor verzi dintre blocuri.

Puterea exemplului între vecini

Există însă asociații de proprietari care au ales să se autogospodărească. Este cazul Asociației de Proprietari de la blocul 121 B, scara B, de pe strada Enăchiță Văcărescu. Aici, locatarii au cumpărat echipamente pentru întreținerea spațiului verde și au amenajat zona din jurul blocului fără să mai aștepte intervențiile programate ale SGU. Au propria motocoasă, furtun pentru udarea plantelor și copacilor, dar și foarfecă pentru tăierea gardului viu.

„Am luat decizia să administrăm, în regie proprie, spațiul verde de la bloc ca să nu mai așteptăm programul etapizat al SGU. Noi întreținem gardul viu, noi cosim iarba, am plantat doi aluni și un smochin și am amplasat ghivece cu flori curgătoare și mușcate. Au fost plantați trandafiri”, ne-a explicat președintele asociației de proprietari.

Inițiativa a fost sprijinită de alți doi vecini, iar rezultatul este vizibil: un spațiu verde îngrijit, care oferă un aspect plăcut întregii zone.

Cazul nu este însă singular. În mai multe cartiere, timid, au început să apară amenajări peisagistice în zona blocurilor. Iar de data aceasta este vorba strict de inițiativa locatarilor care și-au propus să transforme zonele dintre blocuri în adevărate oaze de verdeață.

„Locatarii pot planta flori, însă în cazul copacilor există o serie de restricții de care trebuie să țină cont. Prin urmare, înainte de plantarea copacilor sfatul nostru este să ne contacteze pentru a le oferi detalii pe această temă, având în vedere că există un regim special atât când vine vorba de plantarea, dar și de tăierea arborilor”, a explicat Alin Dănilă, directorul adjunct al SGU Ploiești.

Unde pot fi depuse sesizări către SGU

Locuitorii din Ploiești pot face sesizări privind întreținerea spațiilor verzi:

prin e-mail, la adresa [email protected];

prin aplicația Ploiești City App;

telefonic, la numărul 0244 525 252.

