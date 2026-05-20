Cât costă o chirie în Ploiești, în mai 2026. Zonele cele mai ieftine și cele mai scumpe din oraș (ANALIZĂ ObsPH)

Piața chiriilor din Ploiești a intrat într-o nouă etapă de scumpire. Oricine caută o locuință de închiriat în mai 2026 se lovește de prețuri tot mai greu de digerat, cu diferențe uriașe între cartiere, tipuri de blocuri și nivelul dotărilor. Observatorul Prahovean a analizat ofertele active pe principalele platforme imobiliare și a conturat un tablou clar al pieței: cine plătește cel mai mult, unde se mai găsesc chirii accesibile și ce zone ale orașului au devenit, practic, inabordabile pentru ploieșteanul de rând.

Garsonierele: de la 192 la 400 de euro pe lună

Garsoniera rămâne opțiunea preferată a celor singuri sau a cuplurilor fără copii care vor să păstreze cheltuielile sub control. Numai că și acest segment a simțit presiunea pieței.

La minimul pieței se situează un studio în zona Cina, de 30 mp, disponibil cu 192 de euro (1.000 de lei) pe lună — cel mai mic preț găsit în ofertele active din această săptămână.

Imediat deasupra, o garsonieră de 17 mp din zona Vest, pe strada Eremia Grigorescu, se oferă cu 211 de euro pe lună. Prețurile de sub 250 de euro reprezintă însă excepții — suprafețe mici, dotări minime sau locații periferice.

Segmentul cel mai reprezentativ pentru garsoniere se situează între 250 și 330 de euro. O garsonieră de 27 mp în zona centrală se poate găsi și la 250 de euro, iar una de 33 mp, mobilată complet, în zona Centru–Stadion, ajunge la 287 de euro pe lună. O garsonieră de 30 mp, listată astăzi, 19 mai, pe storia.ro, se oferă cu 326 de euro (1.700 de lei).

La capătul de sus al segmentului, o garsonieră spațioasă de 40 mp, cu loc de parcare, în ansamblul MRS Smart, se închiriază cu 350 de euro, iar una de lux, tot de 40 mp, în zona Vest, ajunge la 400 de euro pe lună.

Apartamentele cu două camere: cel mai căutat segment, prețuri tot mai greu de acoperit

Două camere înseamnă, în Ploiești, cel mai solicitat tip de locuință și, implicit, cel mai larg interval de prețuri.

Chiriile la apartamentele cu două camere diferă destul de mult în funcție de cartier și de starea imobilului — vechi, renovat sau în bloc nou. La minimul pieței verificat azi, 19 mai 2026: un apartament cu două camere de 65 mp în zona Republicii–Libra Bank se poate închiria cu 280 de euro pe lună, iar unul de 40 mp în zona Vest costă 287 de euro.

Intervalul dominant pe piață se situează între 300 și 400 de euro. Un apartament cu două camere de 47 mp în zona Nord, pe strada Cameliei, se oferă cu 300 de euro pe lună. Un altul, de 55 mp, în zona Mihai Bravu, ajunge la 330 de euro.

Ultracentral, un apartament de 50 mp se închiriază cu 400 de euro.

Pe zone, centrul rămâne cea mai scumpă zonă, cu o chirie medie de 400 de euro pentru două camere, care poate urca la 500 de euro pentru imobile mai noi. Sudul și vestul sunt ceva mai accesibile, cu prețuri care pornesc de la 260, respectiv 240 de euro, pentru blocuri mai vechi.

Apartamentele cu trei camere: de la 400 la 1.100 de euro

Segmentul cu trei camere oferă cel mai larg interval de pe piața ploieșteană — și, totodată, cele mai mari surprize, atât în sus, cât și în jos.

Un apartament cu trei camere, mobilat și utilat, pe Cantacuzino, de 75 mp, se poate închiria cu 450 de euro pe lună, iar unul de 78 mp în zona Republicii ajunge la 490 de euro. Acestea reprezintă intrarea de nivel pentru segmentul cu trei camere — bloc mai vechi, dar mobilat decent.

Un apartament cu trei camere ultracentral, confort 1A, decomandat, cu două grupuri sanitare, la etajul 7, mobilat și utilat complet, se poate închiria cu 400 de euro pe lună — o ofertă sub medie pentru acest tip, explicabilă prin vechimea blocului.

Segmentul mediu se situează între 500 și 700 de euro. În Cartierul Albert, un apartament de lux cu trei camere, două băi, complet mobilat și utilat, se oferă cu 690 de euro pe lună. Un apartament cu trei camere de 100 mp în zona Republicii, bloc din 2015, se închiriază cu 670 de euro, iar unul de 75 mp, ultracentral, renovat, cu două băi, ajunge la 440 de euro.

La vârful pieței: un apartament de lux cu trei camere, 110 mp, în Cartierul Albert, bloc din 2020, se oferă cu 1.100 de euro pe lună.

Zonele cele mai ieftine din Ploiești

Cel mai puțin trebuie să scoți din buzunar dacă alegi cartierele periferice. Bereasca rămâne una dintre cele mai accesibile zone ale orașului. Vestul și sudul, în blocurile vechi, completează topul zonelor unde chiriile sunt mai la îndemână.

Zona Lupeni oferă garsoniere de 40 mp la 260 de euro, iar zona Democratiei garsoniere de 32 mp la 269 de euro.

Avantajul financiar vine cu un compromis: periferia înseamnă drum lung până la serviciu, grădiniță sau școală — cheltuieli care se adaugă și care schimbă calculul final.

Zonele cele mai scumpe din Ploiești

Cel mai mult plătesc cei care aleg centrul sau zona de nord. Centrul are farmec și acces la tot ce contează, dar prețurile o reflectă fără menajamente. Alături de centru, ansamblurile rezidențiale din Cartierul Albert — MRS Smart, MRS Village — au redefinit vârful de piață. Bloc nou, finisaje premium, parcare, lift: tot confortul, la prețuri pe măsură. Trei camere în Albert pornesc azi de la 690 de euro și pot urca spre 1.100 de euro.

Concluzie: cât trebuie să plătești pentru o chirie în Ploiești

Prețul mediu pentru o chirie în Ploiești, calculat pe baza ofertelor din ultima lună, este de aproximativ 500 de euro pe lună. O sumă care, pentru mulți ploieșteni, reprezintă o bună parte din salariul net.

Piața s-a stratificat clar: garsonierele accesibile există, dar la suprafețe mici și în locații depărtate de centru; apartamentele cu două camere decente pornesc greu de sub 300 de euro; iar trei camere în condiții rezonabile înseamnă minimum 450 de euro.

Cine caută chirie în Ploiești în mai 2026 are de ales între confort și accesibilitate — iar distanța dintre cele două opțiuni s-a mărit vizibil față de acum un an.