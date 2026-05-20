Trafic oprit pe DN1 la Predeal. Cisternă și autoturism implicate într-un accident rutier

Traficul rutier este oprit miercuri dimineață pe DN1 în localitatea Predeal din județul Brașov din cauza unui accident rutier în care au fost implicate o cisternă și un autoturism.

Potrivit centrului Infotrafic al Poliției Române, cisterna implicată în eveniment este goală. În urma impactului șoferul autoturismului a rămas încarcerat, însă este conștient.

Traficul rutier este oprit pe ambele sensuri de mers ale DN1 pentru a permite intervenția echipajelor specializate și efectuarea cercetării la fața locului.