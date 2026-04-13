Elevă din Ploiești, finalistă la mondiale la Genius Olympiad cu un proiect despre impactul produselor asupra mediului

Alexia Maria Dragomir, în vârstă de 17 ani, elevă la Colegiul Național „Ion Luca Caragiale” din Ploiești, a reușit să se califice în etapa internațională a competiției Genius Olympiad, unul dintre cele mai importante concursuri dedicate proiectelor de mediu. Evenimentul este organizat în Statele Unite de Rochester Institute of Technology și reunește anual participanți din întreaga lume.

Performanța este cu atât mai notabilă cu cât selecția este extrem de riguroasă. În ediția din acest an, peste 3.200 de elevi din 74 de țări au intrat în competiție, iar doar cele mai valoroase proiecte au ajuns în faza finală.

Proiectul realizat de eleva din Ploiești s-a remarcat printr-o abordare practică și actuală, menită să ofere consumatorilor informații clare și comparabile despre impactul real al produselor asupra mediului, notează libertatea.ro.

Proiectul, intitulat „Axyera – Intelligent Unit-Level Carbon Accounting”, pornește de la o problemă majoră: lipsa unor date precise privind amprenta de carbon a fiecărui produs în parte. În prezent, evaluările sunt realizate la nivel general, ceea ce face dificilă înțelegerea impactului real al produselor utilizate zilnic.

Soluția propusă de Alexia schimbă această perspectivă. Fiecare produs ar putea avea asociată o valoare exactă a emisiilor de carbon, accesibilă printr-un cod QR sau un alt identificator unic. Astfel, impactul asupra mediului devine vizibil, ușor de măsurat și de comparat, direct de către consumatori.

„Vreau ca oamenii să înțeleagă concret ce impact au alegerile lor asupra mediului. Trecerea de la estimări generale la date precise poate schimba modul în care luăm decizii de consum”, a explicat Alexia pentru sursa citată.

Etapa mondială a competiției Genius Olympiad va avea loc la New York, unde eleva își va prezenta proiectul în fața unui juriu internațional.

În paralel, Alexia își continuă parcursul academic de excepție. Aceasta a obținut o bursă în cadrul Immerse Education Essay Competition și va participa la un program de vară în Business Management organizat la University of Oxford.

Proiectul său ar putea contribui la schimbarea modului în care consumatorii aleg produsele, oferind pentru prima dată acces la informații transparente despre impactul acestora asupra mediului.