Ce se întâmplă dacă circuli fără RCA. Sancțiuni dure pentru șoferi

Campania Observatorului Prahovean – ”Știai greșit”, realizată în colaborare cu Poliția Rutieră, a ajuns la final. Ultimul episod este dedicat circulației pe drumurile publice a unui autoturism fără RCA. Anul trecut, în Prahova, aproape 400 de șoferi au fost sancționați de polițiști pentru lipsa asigurării civile obligatorie.

Conducerea unui vehicul fără o poliță RCA valabilă constituie o încălcare gravă a obligațiilor legale privind asigurarea de răspundere civilă auto și poate atrage sancțiuni severe, avertizează autoritățile.

Pe lângă amenda contravențională, polițiștii pot dispune măsuri tehnico-administrative care duc la imobilizarea imediată a vehiculului. Astfel, șoferii care circulă fără RCA riscă să rămână fără certificatul de înmatriculare și fără plăcuțele de înmatriculare.

Ce sancțiuni prevede legea pentru lipsa poliței RCA

Potrivit Legii nr. 132/2017 privind asigurarea RCA, coroborată cu OUG 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, conducerea unui vehicul fără asigurare obligatorie atrage următoarele sancțiuni:

amendă cuprinsă între 1.000 și 2.000 de lei

reținerea certificatului de înmatriculare

retragerea plăcuțelor de înmatriculare

imobilizarea vehiculului până la încheierea unei polițe valabile

Măsurile sunt aplicate pe loc de către polițiștii rutieri, iar vehiculul nu poate fi utilizat până la remedierea situației.

Răspundere integrală în cazul producerii unui accident

Situația devine mult mai gravă dacă un șofer fără RCA este implicat într-un accident rutier. În acest caz, conducătorul auto răspunde personal și integral pentru prejudiciile produse, indiferent de valoarea acestora.

Concret, șoferul poate fi obligat să plătească din propriul buzunar reparațiile vehiculelor implicate, despăgubiri pentru vătămări corporale sau daune materiale și morale.

În plus, Biroul Asigurătorilor Auto din România (BAAR) poate achita despăgubirile către victime, urmând ulterior să recupereze întreaga sumă de la persoana vinovată, prin proceduri legale.

Toate articolele publicate în campania „Știai greșit", realizată de Observatorul Prahovean în colaborare cu Poliția Rutieră, pot fi accesate aici:

