„Nu am băut nimic” nu te scapă de dosar penal dacă refuzi testarea în trafic

Campania „Știai greșit”, derulată de Observatorul Prahovean în colaborare cu Poliția Rutieră Prahova, prin care sunt explicate cele mai frecvente mituri din trafic, continuă cu un nou episod: refuzul testării cu aparatul etilotest sau drugtest.

Mulți șoferi cred că, dacă nu au consumat alcool sau substanțe interzise, pot refuza testarea fără să riște o pedeapsă penală. În realitate, simplul refuz constituie infracțiune, indiferent dacă persoana se afla sau nu sub influența alcoolului ori a drogurilor.

Legislația din România este clară: refuzul sau sustragerea de la testare ori de la recoltarea probelor biologice este sancționat penal, deoarece împiedică verificarea stării conducătorului auto și pune în pericol siguranța circulației rutiere.

Când poate polițistul să ceară testarea

Polițistul rutier are dreptul legal să solicite testarea atunci când există indicii sau situații care justifică verificarea, cum ar fi: implicarea într-un accident rutier, comportamentul suspect în trafic sau acțiuni de control organizate.

În situația în care un conducător auto refuză testarea inițială, acesta este condus la o unitate medicală autorizată pentru recoltarea de probe biologice. Această etapă este obligatorie, iar refuzul explicit sau implicit — de exemplu, prin eschivare sau părăsirea locului — finalizează fapta penală.

Nu contează dacă ai consumat sau nu

Un aspect esențial, adesea neînțeles de șoferi, este că legea nu analizează dacă persoana a consumat alcool sau droguri. Fapta sancționată este refuzul de a permite verificarea.

Prin urmare, explicații precum „nu consumasem nimic” sau „nu aveam alcool în sânge” nu înlătură răspunderea penală.

Ce riști dacă refuzi etilotestul sau drugtestul

Sancțiunile prevăzute de lege sunt severe și se aplică indiferent de rezultatul care ar fi fost obținut la testare:

închisoare de la 1 la 5 ani

anularea permisului de conducere

deschiderea unui dosar penal

Aceste măsuri au fost instituite pentru a preveni eludarea controalelor și pentru a proteja siguranța tuturor participanților la trafic.

”Refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice este prevăzută de art. 337 din Codul penal al României” a transmis IPJ Prahova.

