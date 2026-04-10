Mulți șoferi fac această greșeală ziua. Ce spune Poliția Rutieră despre folosirea luminilor

Mulți șoferi cred că luminile sunt importante doar pe timp de noapte sau în condiții de vizibilitate redusă. În realitate, legislația rutieră prevede reguli clare privind utilizarea luminilor și pe timpul zilei, în special în afara localităților. Nerespectarea acestora poate atrage sancțiuni, chiar dacă abaterea pare minoră.

Acest subiect face parte din campania „Știai greșit?”, derulată de Observatorul Prahovean în colaborare cu Poliția Rutieră Prahova, care își propune să clarifice cele mai frecvente confuzii din trafic și să contribuie la creșterea siguranței rutiere.

Obligatoriu: faza scurtă în afara localităților

Potrivit legislației rutiere, utilizarea luminilor pe timp de zi este reglementată strict. Astfel, în afara localităților, șoferii sunt obligați să circule cu luminile de întâlnire (faza scurtă) sau cu luminile de zi.

Regula este prevăzută în articolul 44 alineatul (2) din Codul Rutier și are rolul de a crește vizibilitatea autovehiculelor și de a reduce riscul de accidente.

Ce greșeli fac frecvent șoferii

Chiar dacă abaterea pare minoră, folosirea incorectă a luminilor afectează vizibilitatea și siguranța generală a traficului rutier.

Printre cele mai frecvente situații sancționate de polițiști se numără:

• folosirea proiectoarelor de ceață în condiții normale de vizibilitate;

• circulația cu becuri arse sau cu sistemul de iluminare defect;

• utilizarea necorespunzătoare a luminilor pe timpul zilei.

Ce sancțiuni riscă șoferii

Conform legislației rutiere, invocată de IJP Prahova, utilizarea necorespunzătoare a luminilor sau circulația cu surse de iluminare defecte constituie contravenție și se sancționează cu 4–5 puncte de amendă, în funcție de situație.

Articole publicate în campania „Știai greșit”, realizată de Observatorul Prahovean în colaborare cu Poliția Rutieră:

- Publicitate -

Nu este interzis să dai flash-uri, dar poți fi amendat. Când riști sancțiuni

„Știai greșit?” Mituri din trafic, explicate de Poliția Rutieră. Când pot face dreapta, pe roșu?

Ai voie să stai pe telefon la semafor? Regula pe care mulți șoferi o încalcă fără să știe