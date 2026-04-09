Nu este interzis să dai flash-uri, dar poți fi amendat. Când riști sancțiuni

Marius Nica
Autor: Marius Nica
Mulți șoferi folosesc faza lungă a farurilor pentru a grăbi mașina din față sau pentru a-și face loc în trafic. Deși această practică pare banală, folosirea repetată a „flash-urilor” în scop de intimidare poate fi sancționată, atrag atenția polițiștii rutieri în cadrul campaniei „Știai greșit”, realizată de Observatorul Prahovean în colaborare cu Poliția Rutieră.

Mitul: „Flash-urile nu sunt interzise, deci nu pot fi sancționat”

În realitate, legislația rutieră prevede că utilizarea semnalelor luminoase ale vehiculului trebuie să fie adecvată situației de trafic și să nu creeze disconfort sau pericol pentru ceilalți participanți.

Potrivit prevederilor din articolul 44 și articolul 54 din Codul Rutier, luminile trebuie folosite doar atunci când este necesar — de exemplu, pentru avertizare sau pentru adaptarea la condițiile de drum.

Problema apare atunci când faza lungă este utilizată în mod repetat pentru a presa sau intimida alți conducători auto.

Când devine contravenție folosirea flash-urilor

Polițiștii rutieri explică faptul că utilizarea fazei lungi poate fi sancționată dacă:

se folosesc pentru intimidare sau agresivitate în trafic
se utilizează abuziv faza lungă în localitate
se creează disconfort sau pericol pentru ceilalți participanți la trafic
comportamentul este încadrat drept conducere agresivă

În astfel de situații, agentul constatator analizează circumstanțele concrete și poate aplica sancțiuni.

Ce sancțiuni riști

Conform legislației rutiere, utilizarea nejustificată și excesivă a semnalelor luminoase poate atrage:

4–5 puncte de amendă (art. 99 din Codul Rutier)
posibile sancțiuni suplimentare dacă fapta este încadrată la conducere agresivă (art. 54¹)
Când este permisă folosirea fazei lungi

Flash-urile sunt permise atunci când sunt justificate de situația din trafic, de exemplu:

pentru avertizarea unui pericol
pentru semnalizarea intenției de depășire în afara localităților
în condiții de vizibilitate redusă

Mesajul polițiștilor rutieri este clar: flash-urile nu sunt interzise în sine, dar pot deveni o contravenție atunci când sunt folosite pentru a intimida sau a forța alți șoferi.

1 COMENTARIU

  1. Ai voie să dai flash (sau claxonul), când la semafor, cel, cei din primele rânduri nu pornesc la semnalul verde pentru că folosesc telefonul ???

