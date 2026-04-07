„Știai greșit?” Mituri din trafic, explicate de Poliția Rutieră. Când pot face dreapta, pe roșu?

În trafic circulă multe „reguli” care nu există în Codul Rutier. Unele sunt doar zvonuri, altele pot duce direct la amenzi sau accidente. Prin campania „Știai greșit?”, Observatorul Prahovean și Poliția Rutieră Prahova explică, pe înțelesul tuturor, ce spune cu adevărat legea și ce este doar un mit.

În primul episod demontăm mitul potrivit căruia poți pătrunde într-o intersecție dacă efectuezi virajul la dreapta, chiar dacă semaforul are culoarea roșie, fără să fie un alt indicator adițional.

Potrivit IPJ Prahova, în temeiul dispozițiilor OUG nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, semnalul luminos de culoare roșie al semaforului impune obligația imperativă de oprire a vehiculului înaintea marcajului de oprire sau, după caz, înaintea semaforului, fără a distinge în funcție de direcția de deplasare a conducătorului auto.

Prin urmare, regula generală este aceea că, la culoarea roșie, nicio manevră de pătrundere în intersecție nu este permisă, inclusiv virajul la dreapta, în lipsa unei semnalizări adiționale care să permită explicit această manevră.

În ipoteza în care intersecția este prevăzută cu un indicator adițional de tip săgeată verde pentru virajul la dreapta, conducătorul auto poate efectua manevra de virare chiar și pe culoarea roșie, însă numai cu obligația de a acorda prioritate tuturor participanților la trafic care beneficiază de acest drept.

În lipsa unui asemenea indicator, pătrunderea în intersecție pe culoarea roșie, chiar și pentru efectuarea unui viraj la dreapta, constituie abatere contravențională, întrucât se încalcă în mod direct semnificația semaforului.

Conform art. 52 alin. (1) din OUG 195/2002, semnificația culorii roșii este oprirea obligatorie a vehiculului înaintea marcajului de oprire.<

Excepția există doar dacă este instalat un indicator adițional (panou verde intermitent cu săgeată la dreapta).

În lipsa acestuia, fapta constituie contravenție (art. 100 alin. 3 lit. d) și se aplică o sancțiune de 6-8 puncte amendă. În plus, șoferul nu va mai avea dreptul de a conduce timp de 30 zile.