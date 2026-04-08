Ai voie să stai pe telefon la semafor? Regula pe care mulți șoferi o încalcă fără să știe

Observatorul Prahovean continuă campania „Știai greșit?” derulată împreună cu Poliția Rutieră Prahova prin care explicăm ce spune cu adevărat Codul rutier și ce este doar un mit.

Mulți șoferi cred că pot verifica telefonul mobil atunci când mașina este oprită la semafor sau în coloană. Este unul dintre cele mai răspândite mituri din trafic. În realitate, legea interzice folosirea telefonului mobil cu mâna în orice moment în care vehiculul participă la trafic, chiar dacă acesta este oprit temporar.

Acest aspect este clarificat de polițiștii rutieri în cadrul campaniei „Știai greșit”, derulată de Observatorul Prahovean în colaborare cu Poliția Rutieră Prahova, campanie care își propune să demonteze miturile frecvente din rândul conducătorilor auto și să explice, pe înțelesul tuturor, prevederile Codului Rutier.

Mitul: „Pot sta pe telefon dacă sunt oprit la semafor”

Potrivit legislației rutiere, noțiunea de conducere nu se limitează la deplasarea efectivă a vehiculului, ci include și situațiile în care acesta este oprit temporar, cum ar fi la semafor, în coloană sau în trafic aglomerat, atât timp cât motorul este în funcțiune și vehiculul se află în fluxul rutier.

Prin urmare, simpla ținere în mână a telefonului mobil, chiar și fără a vorbi sau a scrie mesaje, poate fi considerată încălcare a legii.

Argumentele invocate frecvent de șoferi — precum faptul că mașina era oprită sau că nu se desfășura o convorbire — nu au relevanță juridică, deoarece starea de conducere continuă pe toată durata participării la trafic.

Ce spune legea

Articolul 36 alin. (3) din Codul Rutier interzice în mod explicit folosirea telefonului mobil cu mâna în timpul conducerii.

Sancțiunile pot deveni mai severe dacă utilizarea telefonului este asociată cu o altă abatere rutieră — de exemplu, trecerea pe roșu sau producerea unui accident — caz în care se poate dispune inclusiv suspendarea permisului de conducere.

Ce este legal și ce este interzis

Legal: utilizarea sistemului hands-free, fără folosirea mâinilor

Ilegal: ținerea telefonului în mână, chiar și pentru navigație, verificarea mesajelor sau apeluri scurte

Ilegal: utilizarea telefonului în mână la semafor, în coloană sau în trafic aglomerat

De ce este important

Polițiștii rutieri atrag atenția că telefonul mobil este una dintre principalele cauze ale distragerii atenției la volan, iar câteva secunde de neatenție pot duce la accidente grave.

Campania „Știai greșit” va continua cu exemple concrete din trafic și explicații clare ale regulilor rutiere, pentru ca șoferii să cunoască legea și să circule în siguranță.