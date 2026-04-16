Sunt interzise mașinile cu volan pe dreapta în România? Răspunsul Poliției Rutiere

Campania „Știai greșit?”, derulată de Observatorul Prahovean împreună cu Poliția Rutieră Prahova, continuă cu o clarificare importantă pentru șoferi: vehiculele cu volan pe partea dreaptă pot circula legal pe drumurile din România, însă utilizarea lor este condiționată de respectarea unor norme tehnice și de siguranță.

În spațiul public persistă ideea că mașinile cu volan pe dreapta ar fi interzise. În realitate, legislația nu interzice aceste vehicule, dar impune o serie de cerințe privind omologarea și modul de conducere.

Nu sunt interzise, dar trebuie să respecte normele tehnice

Potrivit prevederilor OUG nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, vehiculele cu volan pe partea dreaptă pot circula legal dacă sunt înmatriculate sau înregistrate conform legii și respectă cerințele tehnice stabilite de autorități.

Printre cele mai importante condiții se numără: respectarea normelor de vizibilitate, adaptarea sistemelor de iluminare și semnalizare, poziționarea corectă a oglinzilor retrovizoare și omologarea vehiculului de către Registrul Auto Român (RAR).

Nerespectarea acestor cerințe poate duce la respingerea omologării sau la sancțiuni în trafic.

Depășirile, manevra cu cel mai mare risc

Polițiștii rutieri prahoveni atrag atenția că volanul pe partea dreaptă poate crea dificultăți reale în trafic, în special în cazul depășirilor.

Vizibilitatea asupra sensului opus este limitată, iar efectuarea unei depășiri fără asigurare suficientă poate fi considerată o conduită periculoasă, chiar dacă vehiculul este legal din punct de vedere tehnic.

În astfel de situații, sancțiunea nu este aplicată pentru tipul mașinii, ci pentru modul în care aceasta este condusă.

Când pot apărea sancțiuni

Așadar, polițiștii pot sancționa șoferii de vehicule cu volan pe dreapta atunci când se constată încălcarea regulilor de circulație sau punerea în pericol a siguranței rutiere.

Este vorba despre depășirea fără vizibilitate suficientă, pătrunderea pe sensul opus fără asigurare sau nerespectarea normelor tehnice impuse de RAR. În cazuri grave, aceste fapte pot duce nu doar la amendă, ci și la răspundere penală.

