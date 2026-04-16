Ce salarii au angajații Direcției Județene de Pază Prahova. Șefii câștigă peste 9.400 de lei net

Direcția Județeană de Pază Prahova are 109 posturi în organigramă, iar diferențele salariale dintre conducere și personalul de execuție sunt semnificative. Dacă la vârful instituției salariile nete depășesc 9.000 de lei pe lună, majoritatea angajaților, în special paznicii, încasează între 3.500 și 3.900 de lei net.

- Publicitate -

Ce salarii au șefii

Potrivit tabelului cu salariile valabile la 29 ianuarie 2026, cel mai bine plătit angajat este directorul executiv al instituției. Acesta are un salariu de bază brut de 15.840 de lei, la care se adaugă un spor pentru condiții vătămătoare în valoare de 240 de lei. În total, directorul executiv ajunge la un salariu brut lunar de 16.140 de lei și încasează un venit net de 9.442 de lei.

Directorul executiv adjunct are un salariu de bază brut de 14.500 de lei și beneficiază, în plus, de un spor CFP de 10%, în valoare de 1.378 de lei, precum și de un spor pentru condiții vătămătoare de 258 de lei. În total, acesta ajunge la un salariu brut de 16.178 de lei, iar venitul net lunar este de 9.463 de lei – ușor peste cel al directorului executiv.

- Publicitate -

Șeful de serviciu din cadrul Direcției Județene de Pază are un salariu de bază brut de 13.600 de lei. Cu sporul pentru condiții vătămătoare, de 285 de lei, salariul brut total urcă la 13.900 de lei, iar salariul net ajunge la 8.147 de lei.

Ce salarii are personalul de specialitate

În rândul personalului de specialitate, cei mai bine plătiți sunt consilierii superiori. Salariul de bază brut pentru această funcție este de 9.775 de lei, iar salariul de bază net este de 5.718 lei. În funcție de sporurile acordate, venitul total diferă de la un angajat la altul.

Unii consilieri superiori primesc doar indemnizația de hrană, între 329 și 346 de lei, și sporul pentru condiții vătămătoare, între 285 și 300 de lei. În aceste cazuri, salariul brut total este de aproximativ 10.404 – 10.421 de lei, iar salariul net se situează în jurul valorii de 6.087 lei.

- Publicitate -

Există însă și consilieri superiori care beneficiază de spor pentru control financiar preventiv (CFP) de 10%, în valoare de 880 de lei, ori de spor pentru muncă de noapte, care poate ajunge la 556 de lei. Pentru aceștia, salariul brut total crește până la 10.960 – 11.267 de lei, iar venitul net urcă la 6.412 – 6.591 de lei.

Inspectorul de specialitate are un salariu de bază brut de 8.871 de lei și un salariu net de 5.189 de lei. Cu indemnizația de hrană de 346 de lei și sporul pentru condiții vătămătoare de 300 de lei, acesta ajunge la un salariu brut total de 9.517 lei și un salariu net de 5.567 de lei.

Referenții superiori sunt plătiți sensibil mai puțin. Salariul de bază brut este de 6.999 de lei, iar salariul net de 4.094 de lei. După adăugarea indemnizației de hrană și a sporurilor, veniturile totale diferă în funcție de atribuțiile și programul fiecăruia.

- Publicitate -

Un referent superior fără spor de noapte încasează un salariu brut total de 7.524 de lei și un salariu net de 4.402 lei. Pentru cei care primesc și spor de noapte, salariul brut total ajunge la 8.109 lei, iar salariul net crește până la 4.744 de lei. În alte cazuri, venitul net este de aproximativ 4.616 lei.

Ce salarii au paznicii

Cea mai numeroasă categorie de personal din cadrul Direcției Județene de Pază Prahova este cea a paznicilor. Din cei 109 angajați, peste 80 ocupă această funcție.

Pentru paznicii încadrați la gradația 5, salariul de bază brut este de 5.660 de lei, iar salariul de bază net de 3.325 de lei. În majoritatea cazurilor, aceștia primesc și indemnizație de hrană între 260 și 346 de lei, precum și spor pentru condiții vătămătoare între 225 și 300 de lei.

- Publicitate -

În funcție de ture și de numărul de ore lucrate pe timpul nopții, paznicii beneficiază și de spor de noapte, de până la 580 de lei pe lună.

Astfel, un paznic fără spor de noapte ajunge la un salariu brut total de aproximativ 6.306 – 6.628 de lei și încasează între 3.688 și 3.877 de lei net.

Pentru paznicii care lucrează frecvent în ture de noapte, salariul brut total crește la 6.719 – 7.291 de lei, iar salariul net ajunge la 3.930 – 4.739 de lei.

- Publicitate -

Cel mai mare venit dintre paznici apare în cazul unui angajat care, pe lângă indemnizația de hrană și sporul pentru condiții vătămătoare, primește și un spor de noapte de 580 de lei. Acesta ajunge la un salariu brut total de 7.291 de lei și la un salariu net de 4.739 de lei.

Există însă și paznici încadrați la gradații inferioare, cu venituri mai mici. De exemplu:

un paznic gradația 4 are un salariu de bază brut de 5.522 de lei și un salariu net de 3.250 de lei;

un paznic gradația 3 are un salariu de bază brut de 5.387 de lei și un salariu net de 3.177 de lei;

un paznic gradația 2 are un salariu de bază brut de 5.130 de lei și un salariu net de 3.037 de lei;

un paznic gradația 1 are un salariu de bază brut de 4.886 de lei și un salariu net de 2.904 lei.

După adăugarea sporurilor, salariile nete ale paznicilor din aceste categorii ajung, de regulă, între 3.406 și 3.792 de lei. Cele mai mici venituri din instituție apar în cazul unor paznici care nu beneficiază decât de sporuri minime: unul dintre aceștia are un salariu brut total de numai 1.946 de lei și un salariu net de 1.219 lei, iar altul are un salariu brut de 1.956 de lei și un net de 1.225 lei.

- Publicitate -

Sporuri și indemnizații

Pe lângă salariul de bază, angajații Direcției Județene de Pază beneficiază de mai multe categorii de sporuri și indemnizații:

spor pentru condiții vătămătoare, între 90 și 537 de lei;

indemnizație de hrană, între 104 și 346 de lei;

spor pentru muncă de noapte, de până la 580 de lei;

spor CFP de 10%, acordat doar anumitor funcții;

spor de handicap de 15%, care apare în foarte puține cazuri.

Vezi răspunsul complet aici: SALARII_DIRECTIA_JUDETEANA_DE_PAZA_PRAHOVA

