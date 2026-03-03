Salarii la stat în Prahova: Diferență de aproape 4.000 de lei între șefi și muncitori la o direcție din subordinea CJ Prahova

Serialul Observatorul Prahovean dedicat salariilor din instituțiile publice din Prahova ajunge astăzi la Direcția Județeană de Protecție a Plantelor și de Întreținere a Drumurilor Județene Prahova, instituție aflată în subordinea Consiliului Județean.

- Publicitate -

Diferențele dintre conducere și restul angajaților sunt evidente: în timp ce directorul și șefii de servicii depășesc 7.400–7.900 de lei net lunar, muncitorii aflați la baza ierarhiei încasează sume care coboară până la aproximativ 3.000 de lei.

Conducerea: peste 12.000 lei brut lunar

În vârful organigramei, un șef serviciu, grad profesional II, are un salariu de bază brut maxim de 12.475 de lei. În mână, suma ajunge la 7.297 de lei net. La aceasta se adaugă sporul pentru condiții vătămătoare, în valoare de 300 de lei.

- Publicitate -

Indemnizația de hrană nu se mai acordă în cazul acestor funcții, deoarece salariul de bază net depășește plafonul de 6.000 de lei prevăzut de Legea nr. 141/2025. Astfel, venitul total ajunge la 12.775 de lei brut și 7.474 de lei net pe lună.

Directorul instituției are un venit net total de aproximativ 7.921 de lei lunar.

Ce salarii au ceilalți angajați

Un inspector de specialitate, grad profesional IA, gradația 5, are un salariu de bază brut de 8.871 de lei. Cu sporul pentru condiții vătămătoare (300 lei) și indemnizația de hrană (346 lei), venitul ajunge la 9.517 lei brut și 5.569 lei net lunar.

- Publicitate -

Pentru gradele profesionale inferioare, veniturile scad. Un inspector grad I sau II se situează între aproximativ 4.300 și 4.500 de lei net, iar un inspector debutant ajunge la circa 3.800 de lei net.

Un referent grad IA are un venit net de aproximativ 4.082 lei, iar un șef de formație ajunge la aproximativ 4.275 lei net.

Cele mai mici salarii din instituție

Un muncitor calificat, treapta profesională I, gradația 5, are un salariu de bază brut de 5.660 lei, care înseamnă 3.325 lei net. Cu sporul pentru condiții vătămătoare și indemnizația de hrană, venitul total ajunge la 6.306 lei brut și 3.691 lei net lunar.

- Publicitate -

Pentru treptele inferioare, sumele sunt și mai mici: între 2.995 și 3.214 lei net în cazul muncitorilor calificați treapta II sau III. Un muncitor necalificat ajunge la aproximativ 3.290 lei net, iar un paznic la aproximativ 4.231 lei net.

Sporuri acordate aproape tuturor

Majoritatea angajaților beneficiază de spor pentru condiții vătămătoare, în cuantum de 300 de lei.

Indemnizația de hrană, de 346 de lei, se acordă doar celor care nu depășesc plafonul legal de 6.000 de lei salariu de bază net.

- Publicitate -

Vezi răspunsul complet aici: SALARII_DIRECTIA_JUDETEANA_DE_PROTECTIE_A_PLANTELOR

Alte salarii din instituțiile publice din Ploiești: