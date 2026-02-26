Cât valorează o viață salvată? Salariile salvamontiștilor din Prahova

Serialul Observatorul Prahovean dedicat salariilor din instituțiile publice din Ploiești și Prahova continuă. După ce am publicat veniturile din Primăria Ploiești, Consiliul Județean Prahova, Poliția Locală, TCE și Serviciul de Finanțe Publice Locale, astăzi ne oprim la una dintre cele mai grele și riscante meserii din sistemul public: salvatorii montani.

- Publicitate -

Informațiile transmise de reprezentanții Serviciul Public Județean Salvamont Prahova (Azuga, Bușteni, Cheia) arată o realitate care ridică o întrebare simplă: cât valorează, în bani, o viață salvată?

Cât câștigă un salvator montan în Prahova

În schema actuală sunt 26 de posturi ocupate: un director, doi consilieri economici și 23 de salvatori montani, împărțiți pe grade profesionale.

- Publicitate -

Directorul instituției are un salariu de bază brut de 15.050 de lei, ceea ce înseamnă 8.804 lei net.

În schimb, pentru cei care urcă efectiv pe munte, intervin în abrupt, noaptea sau în condiții meteo extreme, salariile sunt considerabil mai mici:

Salvator montan gradul I – 3.799 lei net

Salvator montan gradul II – 3.427 lei net

Salvator montan gradul III – 3.172 lei net

Acestea sunt salariile de bază lunare, fără sporuri.

- Publicitate -

Vorbim despre oameni care intervin în Bucegi, în zone greu accesibile, care coboară răniți pe targă, care caută turiști rătăciți în viscol și care, uneori, își riscă propria viață pentru a salva pe altcineva.

Sporuri pentru intervenții: zeci de lei pe acțiune

Pe lângă salariul de bază, salvamontiștii primesc indemnizații de periculozitate, stabilite prin hotărâri de guvern și ale Consiliului Județean Prahova.

Sumele brute acordate sunt:

- Publicitate -

30 de lei pentru o intervenție pe pârtie

60 de lei pentru o intervenție în abrupt, ziua

80 de lei pentru o intervenție în abrupt, noaptea

50 de lei pentru patrulare

În plus, pentru fiecare acțiune de salvare, patrulare sau pregătire, se acordă o indemnizație de hrană de 85 de lei net.

Conducerea instituției precizează că numărul intervențiilor diferă de la o lună la alta, astfel că nu se poate calcula un venit lunar fix care să includă toate sporurile. Practic, veniturile depind de câte misiuni sunt într-o anumită perioadă.

Chiar și așa, este clar că vorbim despre sume suplimentare de ordinul sutelor de lei, nu al miilor.

- Publicitate -

O meserie nobilă, nu și una bine plătită

În comparație cu alte instituții publice analizate în acest serial, unde salariile pentru funcții de execuție trec frecvent de 5.000–6.000 de lei net, veniturile salvamontiștilor se situează la un nivel modest.

Diferența este că, în cazul lor, nu vorbim despre muncă de birou, ci despre intervenții în teren, risc fizic real și responsabilitate directă pentru vieți omenești.

Salvatorii montani nu sunt doar angajați ai statului. Sunt oameni care pleacă de acasă știind că pot interveni pe viscol, pe noapte, în prăpăstii sau în zone unde un pas greșit poate însemna tragedie.

- Publicitate -

Iar pentru asta, în Prahova, un salvator montan încasează lunar, în medie, între 3.100 și 3.800 de lei net, la care se adaugă sporuri modeste pentru fiecare intervenție.

Vezi documentul AICI: Salarii_SALVAMONT_PRAHOVA

Serialul Observatorul Prahovean privind salariile din instituțiile publice continuă.