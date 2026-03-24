Ce salarii și ce sporuri au angajații de la ASSC Ploiești. Peste 11.000 lei net pentru conducere

Administrația Serviciilor Sociale Comunitare (ASSC) Ploiești, instituția care gestionează o mare parte din serviciile sociale ale municipiului, are o grilă salarială diversă, în funcție de funcție, grad profesional și vechime. Datele oficiale arată diferențe semnificative între veniturile din conducere și cele ale personalului de execuție sau auxiliar. Serialul Observatorul Prahovean în care vă prezentăm salariile din instituțiile publice din Ploiești și Prahova continuă.

Salariile din ASSC sunt stabilite conform Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice .

Conducerea ASSC: salarii nete de până la 11.000 lei

În topul veniturilor se află funcțiile de conducere din cadrul instituției:

Director general:

salariu brut: 19.044 lei

salariu net: 11.141 lei

Director general adjunct:

brut: 15.768 lei

net: 9.224 lei

Șef serviciu:

brut: între 14.490 – 15.939 lei

net: între 8.476 – 9.324 lei

În cazul personalului contractual de conducere, salariile sunt ceva mai reduse:

Șef serviciu: aproximativ 7.327 lei net

Șef centru: aproximativ 4.738 lei net

Funcționarii publici: diferențe mari în funcție de grad și vechime

În zona funcționarilor publici de execuție, veniturile variază considerabil:

Consilier superior:

net: între 5.293 și 7.251 lei

Consilier principal:

net: între 4.212 și 5.245 lei

Referent superior:

net: aproximativ 3.193 – 3.948 lei

În funcție de gradație (vechime), salariile cresc odată cu experiența.

Personal contractual: de la 5.800 lei la sub 3.000 lei

În rândul personalului contractual de execuție:

Inspector de specialitate grad IA:

net: între 4.694 și 5.846 lei

Psiholog:

net: aproximativ 4.387 lei

Asistent social:

net: între 2.574 și 3.988 lei

Asistent medical:

net: între 2.792 și 3.418 lei

Șofer / magaziner / referent:

net: în jur de 3.000 – 3.600 lei

Cele mai mici salarii: muncitori, infirmieri, bucătari

La baza grilei salariale se află personalul auxiliar:

Muncitor calificat: aprox. 2.983 – 3.665 lei net

Muncitor necalificat: aprox. 2.889 – 3.163 lei net

Infirmieră: aprox. 2.862 – 3.132 lei net

Bucătar: aprox. 2.535 – 2.652 lei net

Aceste niveluri salariale sunt printre cele mai scăzute din instituție, deși multe dintre aceste funcții implică muncă fizică sau activitate directă cu beneficiari vulnerabili.

Sistemul medical din subordine: medici și asistenți

ASSC include și personal medical din unități de învățământ:

Medic coordonator:

net: până la 8.386 lei

Medic specialist:

net: până la 7.987 lei

Medic:

net: între 4.586 și 5.712 lei

Asistent medical principal:

net: între 3.878 și 4.211 lei

Asistent medical:

net: între 3.179 și 3.928 lei

Sporuri consistente: până la 40% din salariu

Pe lângă salariul de bază, angajații beneficiază de o serie de sporuri și drepturi salariale:

Spor pentru condiții deosebite (stres/risc): până la 15%

Spor pentru condiții periculoase: între 1% și 10%

Spor pentru activitate în proiecte europene: până la 40%

Spor pentru activitate de noapte: 25%

Spor pentru handicap: 15%

În unele cazuri, sumele totale aferente sporurilor ajung la zeci de mii de lei lunar la nivel agregat instituțional.

Alte beneficii: hrană, vouchere și indemnizații

Pe lângă salarii și sporuri, angajații ASSC mai beneficiază de:

Indemnizație de hrană: peste 235.000 lei/lună total la nivelul instituției

Vouchere de vacanță: 3.200 lei/an per angajat

Indemnizație pentru asistență medicală

Diverse despăgubiri și drepturi salariale stabilite prin hotărâri judecătorești

Vezi răspunsul complet aici: Salarii_ASSC_PLOIESTI

Salariile în alte instituții publice din Ploiești și Prahova