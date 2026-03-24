Ce salarii și ce sporuri au angajații de la ASSC Ploiești. Peste 11.000 lei net pentru conducere

Administrația Serviciilor Sociale Comunitare (ASSC) Ploiești, instituția care gestionează o mare parte din serviciile sociale ale municipiului, are o grilă salarială diversă, în funcție de funcție, grad profesional și vechime. Datele oficiale arată diferențe semnificative între veniturile din conducere și cele ale personalului de execuție sau auxiliar. Serialul Observatorul Prahovean în care vă prezentăm salariile din instituțiile publice din Ploiești și Prahova continuă.
Salariile din ASSC sunt stabilite conform Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice .
Conducerea ASSC: salarii nete de până la 11.000 lei
În topul veniturilor se află funcțiile de conducere din cadrul instituției:
Director general:
- salariu brut: 19.044 lei
- salariu net: 11.141 lei
Director general adjunct:
- brut: 15.768 lei
- net: 9.224 lei
Șef serviciu:
- brut: între 14.490 – 15.939 lei
- net: între 8.476 – 9.324 lei
În cazul personalului contractual de conducere, salariile sunt ceva mai reduse:
- Șef serviciu: aproximativ 7.327 lei net
- Șef centru: aproximativ 4.738 lei net
Funcționarii publici: diferențe mari în funcție de grad și vechime
În zona funcționarilor publici de execuție, veniturile variază considerabil:
Consilier superior:
- net: între 5.293 și 7.251 lei
- Consilier principal:
- net: între 4.212 și 5.245 lei
Referent superior:
- net: aproximativ 3.193 – 3.948 lei
În funcție de gradație (vechime), salariile cresc odată cu experiența.
Personal contractual: de la 5.800 lei la sub 3.000 lei
În rândul personalului contractual de execuție:
Inspector de specialitate grad IA:
- net: între 4.694 și 5.846 lei
Psiholog:
- net: aproximativ 4.387 lei
Asistent social:
- net: între 2.574 și 3.988 lei
Asistent medical:
- net: între 2.792 și 3.418 lei
Șofer / magaziner / referent:
- net: în jur de 3.000 – 3.600 lei
Cele mai mici salarii: muncitori, infirmieri, bucătari
La baza grilei salariale se află personalul auxiliar:
- Muncitor calificat: aprox. 2.983 – 3.665 lei net
- Muncitor necalificat: aprox. 2.889 – 3.163 lei net
- Infirmieră: aprox. 2.862 – 3.132 lei net
- Bucătar: aprox. 2.535 – 2.652 lei net
Aceste niveluri salariale sunt printre cele mai scăzute din instituție, deși multe dintre aceste funcții implică muncă fizică sau activitate directă cu beneficiari vulnerabili.
Sistemul medical din subordine: medici și asistenți
ASSC include și personal medical din unități de învățământ:
Medic coordonator:
- net: până la 8.386 lei
Medic specialist:
- net: până la 7.987 lei
Medic:
- net: între 4.586 și 5.712 lei
Asistent medical principal:
- net: între 3.878 și 4.211 lei
Asistent medical:
- net: între 3.179 și 3.928 lei
Sporuri consistente: până la 40% din salariu
Pe lângă salariul de bază, angajații beneficiază de o serie de sporuri și drepturi salariale:
- Spor pentru condiții deosebite (stres/risc): până la 15%
- Spor pentru condiții periculoase: între 1% și 10%
- Spor pentru activitate în proiecte europene: până la 40%
- Spor pentru activitate de noapte: 25%
- Spor pentru handicap: 15%
În unele cazuri, sumele totale aferente sporurilor ajung la zeci de mii de lei lunar la nivel agregat instituțional.
Alte beneficii: hrană, vouchere și indemnizații
Pe lângă salarii și sporuri, angajații ASSC mai beneficiază de:
- Indemnizație de hrană: peste 235.000 lei/lună total la nivelul instituției
- Vouchere de vacanță: 3.200 lei/an per angajat
- Indemnizație pentru asistență medicală
- Diverse despăgubiri și drepturi salariale stabilite prin hotărâri judecătorești
Vezi răspunsul complet aici: Salarii_ASSC_PLOIESTI
