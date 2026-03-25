Orient, magazinul din Ploiești unde găsești obiecte autentice din India, Bali, Thailanda și Indonezia

Cei care sunt în căutarea unor decorațiuni speciale, a unor cadouri cu personalitate sau a unor accesorii din materiale naturale pot descoperi la Magazinul Orient din Ploiești o colecție aparte de obiecte lucrate manual, aduse din mai multe zone ale Asiei.

„Nu e doar un magazin, e o călătorie în Orient!”

De la culorile vibrante specifice Indiei până la liniștea și rafinamentul inspirate de insula Bali, fiecare piesă din colecția Magazinului Orient este gândită să aducă un plus de atmosferă și originalitate în orice locuință.

Reprezentanții magazinului spun că fiecare obiect are propria poveste, iar selecția disponibilă este destinată celor care caută acel detaliu diferit, care schimbă energia unui spațiu și îl face mai cald, mai personal și mai expresiv.

Piese autentice, de calitate

În ofertă se regăsesc obiecte de decor lucrate manual, accesorii și cadouri realizate din materiale naturale, dar și piese autentice aduse din Thailanda, Indonezia, India și alte țări din Orient.

Magazinul se adresează atât celor care vor să ofere un cadou aparte, cât și celor care își doresc să transforme atmosfera casei cu ajutorul unor obiecte care ies din tiparul produselor de serie.

Cei interesați pot găsi Magazinul Orient în Ploiești, pe strada Mihai Kogălniceanu, lângă Hotel Prahova.

