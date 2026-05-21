Kendama Spectrum, concurs special de Ziua Copilului, la Ploiești

Școala Spectrum Ploiești organizează, cu ocazia Zilei Copilului, evenimentul „Kendama Spectrum”, un concurs dedicat pasionaților de kendama.

- Publicitate -

Organizatorii pregătesc o zi plină de energie, trick-uri spectaculoase și activități pentru copii, evenimentul fiind gândit atât pentru participanții la concurs, cât și pentru spectatorii care vor să se bucure de atmosferă.

Pe lângă competiția de kendama, cei prezenți vor avea parte de standuri cu popcorn, înghețată, vată de zahăr, tobogane gonflabile și mai multe surprize pregătite special pentru cei mici.

- Publicitate -

Înscrierile pentru concurs se pot face online, prin formularul pus la dispoziție de organizatori:

https://forms.gle/gdGRQ8RJN5pgo3ocA

Intrarea este liberă pentru cei care doresc să participe doar ca spectatori și să se bucure de atmosferă și spectacol.

”Vă așteptăm cu drag la o zi dedicată copiilor, distracției și pasiunii pentru kendama!” este mesajul reprezentanților Școlii Spectrum Ploiești.