Avioane și Motoare – Ploiești Air Show 2026 intră în linie dreaptă. Juniorii Petrolului au testat atmosfera de la Strejnicu

Cu nouă zile înainte de „Avioane și Motoare – Ploiești Air Show 2026”, Aerodromul Strejnicu a intrat deja în atmosfera unuia dintre cele mai spectaculoase evenimente ale începutului de vară din Prahova.

Înainte ca publicul să ajungă pe 30 mai la Strejnicu pentru demonstrații aeriene, motoare puternice, întreceri spectaculoase și show aviatic nocturn, aerodromul a primit vizita a doi tineri sportivi ai Petrolului Ploiești.

Ștefan Rădulescu și Rareș Manolache, juniori ai Petrolului, jucători ai lotului național U16 și componenți ai echipei de tineret care duminică va lupta pentru câștigarea Cupei României – Liga de Tineret, au schimbat pentru câteva ore terenul de fotbal cu pista aerodromului.

Cei doi au făcut turul Aerodromului Strejnicu, au descoperit ce presupune pregătirea unui show aviatic și au intrat în culisele evenimentului Avioane și Motoare – Ploiești Air Show 2026, care promite să aducă publicului o zi plină de adrenalină.

Momentul special al vizitei a fost zborul deasupra Ploieștiului, alături de Andreea Bănesaru, pilot al Aeroclubului României și membră a formației Șoimii României – Hawks of Romania și de pilotul Mircea Olteanu.

Experiența a fost una simbolică pentru cei doi tineri petroliști: înaintea unei finale importante pe teren, au avut ocazia să vadă de aproape o altă formă de performanță, în care concentrarea, disciplina, curajul și încrederea sunt esențiale.

Organizatorii le-au transmis succes tinerilor petroliști în finala de duminică și îi așteaptă din nou la Strejnicu, pe 30 mai, când cerul va deveni scena celui mai spectaculos show aviatic al începutului de vară: Avioane și Motoare – Ploiești 2026.

Atunci, publicul va avea parte de demonstrații aeriene spectaculoase, mașini de epocă, mașini puternice, motociclete, întreceri de tip moto vs. mașină și moto vs. avion, momente dedicate roboților FIRST Tech Challenge, show aviatic nocturn și foc de artificii.