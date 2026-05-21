Antrenorul Petrolului s-a școlit la cel mai performant tehnician din Liga Europa

Aston Villa a câştigat Liga Europa, la Istanbul, impunându-se cu un clar 3-0 în finala cu Freiburg. Pentru echipa engleză a fost primul trofeu, după trei decenii, ultima performanță datând din 1996, când Aston Villa câştiga Cupa Ligii Angliei.
Din articol
Triumful celor de la Aston Villa este strâns legat de numele lui Unai Emery, devenit cel mai performant antrenor din istoria Ligii Europa. El a ajuns la cinci trofee e UEL, după ce a câștigat trofeul și cu FC Sevilla, în 2014, 2015 și 2016, dar și cu Villarreal, în 2021.
Unai Emery l-a antrenat pe Mehmet Topal la Valencia
Unai Emery (54 ani), fost jucător decent în liga a doua spaniolă, dar care a trecut și pe la Real Sociedad, unde a fost coleg cu românul Gică Craioveanu, are o vastă experiență ca tehnician, antrenând echipe importante, precum Valencia, Spartak Moscova, Sevilla, PSG, Arsenal, Villareal și, din 2022, Aston Villa.
Pe vremea când era un antrenor tânăr, la 37 de ani, Unai Emery l-a adus la Valencia pe Mahmet Topal. Antrenorul Petrolului, aflat sub contract până la finalul lunii, dar cu oferta de prelungire pe masă, juca la Galatasaray, când a fost transferat în Spania.
Topal avea 26 de ani și era titular la naționala Turciei, care a ajuns în semifinalele EURO 2008. Otomanii au fost la un pas de o mare surpriză, pierzând în fața Germaniei, scor 2-3, cu un gol încasat în minutul 90.
Emery l-a vrut pe Topal la Valencia, unde l-a antrenat între 2010 și 2012. Poreclit Păianjenul, datorită picioarelor sale luni și a capacității remarcabile de a deposeda la mijlocul terenului, Topal a fost unul dintre favoriții lui Emery, chiar dacă a avut probleme de adaptare, fotbalul occidental fiind mult mai solicitant decât cel din Turcia. Acesta a fost și motivul pentru care după doar doi ani în Spania, Mehmet Topal s-a întors acasă, în Turcia, și a semnat cu Fenerbahce, unde a jucat șapte ani, câștigând campionatul, cupa, supercupa.
Turcul a fost la Aston Villa înainte de a semna cu Petrolul
Relația lui cu Emery a rezistat însă și după ce ei nu au mai lucrat împreună, iar în 2024, înainte de a semna pentru prima dată cu Petrolul, turcul a mers la Aston Villa, pentru a sta de vorbă cu tehnicianul pe care îl are ca model. El a stat câteva zile acolo și a asistat la antrenamentele celor de la Aston Villa.
Topal s-a întâlnit cu Emery, ultima dată, la meciul Fenerbahce – Aston Villa, disputat, în luna ianuarie, în faza grupelor Europa League, când a mers la vestiare ca să discute cu acesta. El vorbșete însă destul de des cu spaniolul care a scris istorie în Liga Europa, Unai Emery fiind unul dintre sfătuitorii săi.