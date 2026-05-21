Dincolo de obstacole: oamenii care construiesc, în fiecare an, lumea Dac Warrior

În ziua cursei, totul pare simplu. Participanții ajung la start. Muzica se aude deja în zona evenimentului. Voluntarii îi întâmpină. Traseele sunt pregătite. Obstacolele par că au fost mereu acolo. Iar în câteva minute, sute de oameni aleargă prin noroi, apă, dealuri și provocări construite special pentru una dintre cele mai intense competiții outdoor din Prahova. Dar adevărul este că Dac Warrior începe cu mult înainte de ziua cursei.

- Publicitate -

Înainte de obstacole, muzică, start și finish, există o echipă care face totul posibil.

Sunt oameni care montează, organizează, verifică, cară, planifică și rezolvă lucruri care poate nu se văd niciodată în poze.

Dar fără ei, Dac Warrior nu ar exista.

Iar o parte importantă din povestea acestui eveniment se scrie și dincolo de traseu.

Cu zile înainte de competiție, Domeniul Tohani începe să se transforme.

Se montează obstacole. Se verifică traseele. Se transportă materiale. Se pregătesc zonele de start și finish. Se organizează standurile partenerilor. Se delimitează zonele pentru public și participanți. Se instalează sistemele de sunet și zonele tehnice. Se verifică siguranța fiecărui punct de pe traseu.

- Publicitate -

Și poate cel mai greu lucru: se încearcă anticiparea tuturor situațiilor care ar putea apărea într-un eveniment outdoor unde participă sute de oameni.

În spatele acestor pregătiri există o echipă întreagă: organizatori, prieteni ai evenimentului,

voluntari, parteneri, fotografi, oameni care poate nu urcă niciodată pe podium, dar fără de care competiția nu ar putea exista.

Unii sunt pe teren de dimineața până noaptea. Alții cară materiale, montează garduri sau mută obstacole.

- Publicitate -

Voluntarii pregătesc kiturile participanților, oferă indicații, ajută concurenții pe traseu și încearcă să fie peste tot unde este nevoie de ei.

Iar în ziua evenimentului, când publicul vede doar energia și spectacolul, există deja zeci de ore de muncă în spate.

Poate tocmai de aceea atmosfera de la Dac Warrior este diferită. Pentru că nu pare construită artificial. Pare făcută de oameni pentru oameni. Participanții simt asta. Voluntarii revin an de an. Partenerii devin parte din comunitate. Iar mulți dintre cei care vin o dată la Tohani ajung să se întoarcă la fiecare ediție.

- Publicitate -

Pe 23 mai, la Ferma Dacilor, publicul va vedea obstacole, noroi, finish-uri spectaculoase și medalii. Dar adevărata construcție a evenimentului începe mult înainte de primul start.

Și este făcută de oameni care, de cele mai multe ori, rămân în afara cadrului.

Sponsori principali: Carmistin, Decathlon, La Provincia

Sponsori: Vitamin Aqua, Direct Pharma, Plantalgin, Sebamed, Micro Fruits, LPG Car, Academia de Supraviețuire, Crama Trei Conace, MASPEX, Senapan, CAHM

Parteneri: Ferma Dacilor, Grupul Observatorul Prahovean.