Sera exotică din Ploiești, cu papaya și bananieri, unde intrarea este gratuită

Un colț tropical ascuns în Ploiești atrage tot mai mulți vizitatori curioși să descopere plante rare, aer exotic și liniște, chiar în interiorul Parcul Municipal Vest. Este vorba despre sera exotică a parcului, un spațiu unic pentru municipiu, unde accesul este gratuit, iar experiența seamănă mai degrabă cu o mini-grădină botanică tropicală.

Ce poți vedea în sera exotică din Ploiești

Printre bananieri care fructifică aproape în fiecare an, arbori de piper, avocado, papaya și cactuși uriași, vizitatorii descoperă o atmosferă aparte, completată de ciripitul vrăbiuțelor care și-au găsit refugiu printre plantele exotice.

Directorul parcului, Silviu Stoica, spune că sera a devenit, în timp, unul dintre cele mai speciale locuri din oraș.

„Vă așteptăm la sera noastră din cadrul Parcului Municipal Vest. Este o seră cu plante unice, aș spune eu, pentru Ploiești. Avem plante deosebite, multe dintre ele fructifică. De exemplu, avem un bananier care produce banane aproape în fiecare an, avocado, papaya, piper roșu și alte specii exotice”, a declarat acesta.

Sera are și o poveste aparte

Primele plante au ajuns aici în 2018, printr-o donație oferită de Grădina Botanică „Dimitrie Brândză” București, iar ulterior proiectul a crescut cu ajutorul ploieștenilor care au adus plante din colecții personale sau din călătorii.

„Foarte mulți ploieșteni au început să aducă plante pe care nu le mai puteau îngriji și au considerat că noi le putem îngriji mai bine aici. Practic, fiecare a contribuit cu ceva”, explică directorul Silviu Stoica.

Pe lângă rolul recreativ, sera are și o importantă componentă educațională. Un fost depozit a fost transformat într-o sală tematică destinată copiilor, unde sunt organizate activități interactive despre natură, plante și protecția mediului.

„Organizăm programe educaționale adaptate diferitelor perioade ale anului: de la germinarea plantelor și studierea florilor, până la observarea speciilor cultivate în seră și în livada didactică din exterior”, spune Silviu Stoica.

Spațiul a devenit în ultimii ani unul dintre cele mai apreciate locuri din parc, fiind descris drept „mini-grădina botanică” din vestul Ploieștiului.

Sera exotică poate fi vizitată gratuit și reprezintă una dintre cele mai puțin cunoscute atracții ale orașului, un loc unde, pentru câteva minute, ai impresia că ai ieșit din Prahova și ai intrat într-o grădină tropicală.