25 martie, Ziua Poliției Române. Mesajul MAI cu această ocazie

În fiecare an, pe 25 martie, în țara noastră se sărbătorește Ziua Poliției Române. Cu această ocazie Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a transmis un mesaj.

„Astăzi este despre oamenii care lasă în urmă propriile griji, pentru liniștea altora. Astăzi este despre cei care au curajul de a rămâne, când alții aleg să plece.

Astăzi nu sărbătorim doar o instituție. Astăzi îi sărbătorim pe cei care, de 204 ani, aleg să fie acolo unde este nevoie, în fiecare secundă, pentru că fiecare viață contează. 204 ani de tradiție, onoare și responsabilitate. La mulți ani, Poliția Română!

La mulți ani, dragi colegi! Vă mulțumim pentru tot ceea ce faceți pentru noi„, a transmis MAI.

În 2026, instituția marchează 204 ani de la momentul considerat începutul organizării moderne a structurilor de ordine, din 1822, perioadă în care acestea au evoluat de la forme incipiente la organizarea actuală. Cu această ocazie, publicul are acces la o serie de activități menite să aducă mai aproape munca oamenilor legii: demonstrații, exerciții interactive și prezentări care evidențiază complexitatea și responsabilitatea misiunilor desfășurate zilnic în slujba comunității.