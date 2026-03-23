Doctorul Leon Dănăilă, Elon Musk și mama sa, personajele principale ale unei reclame toxice difuzate agresiv pe Facebook

Agenții de publicitate din țări dintre cele mai diferite, precum Rusia, Vietnam sau Indonezia, derulează în acest moment campanii agresive de publicitate contextuală pe Facebook, prin intermediul unor clipuri video deepfake. Scopul lor este acela de a-i determina pe consumatori fie să cumpere produse „medicale” care nu sunt distribuite prin farmacii, fie „să investească” în produse financiare deosebit de rentabile.

„Elon Musk a venit la București pentru a cumpăra rețeta secretă a doctorului Dănăilă, după ce aceasta i-a salvat mama de la moarte” este unul dintre scenariile foarte intens promovate zilele acestea, cu diferite derivări.

În clipul publicitar, informația este difuzată de România TV, a cărei prezentatoare anunță și știrea-șoc: doctorul Leon Dănăilă nu doar că nu a vrut să-i vândă patentul, dar s-a și hotărât să vândă produsul la un preț mic, direct de pe site-ul său de vânzări.

Folosindu-se de imaginea respectatului neurochirurg român, reclama transmite mesaje conspiraționiste. „Atenție”, spune alarmată moderatoarea, „din cauza conflictului cu farmaciile, se încearcă constant blocarea site-ului”.

Iată de ce ești norocos dacă ai reușit să accesezi site-ul cu rețeta „care a salvat-o pe mama lui Elon Musk și 39.000 de persoane”, motiv pentru care trebuie să dai rapid clic pe link și să comanzi, până nu dispare oportunitatea.

După ce ai dat clic, ajungi pe un site „menționat în Știri pe Surse, Digi24, Adevărul, Libertatea, Yahoo News”, toate lăsându-ți impresia că garantează pentru corectitudinea reclamei. Acolo citești un articol despre binefacerile produsului și ajungi la formularul de comandă.

Cititorii familiarizați cu campania noastră știu că aceasta nu este singura reclamă de acest tip care încalcă legislația românească și care este difuzată nestingherit pe internetul de limbă română, fără ca autoritățile să miște vreun deget pentru blocarea lor.

Interesant la acest nou val de reclame este faptul că sunt foarte realiste, că sunt promovate extrem de agresiv – adică sunt cheltuite bugete mari pentru promovarea lor – și că multe dintre ele sunt derulate de pe conturi care au celebra bifă albastră a Facebook.

Acest articol face parte din campania de conștientizare a pericolului reprezentat de publicitatea contextuală care promovează infracțiuni pe internetul cu conținut în limba română, începută de Observatorul Prahovean în decembrie 2024, la inițiativa jurnalistului Mihai Nicolae.

Campanie realizată cu sprijinul Asociației pentru Transparență în Comunitate.