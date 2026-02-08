Fals despre „arestarea” Irinei Loghin. O înșelătorie online folosește numele artistei

Irina Loghin este, din nou, victimă a unei înșelătorii online. După ce imaginea artistei folosită fraudulos pentru a promova produse, acum s-a viralizat o informație falsă potrivit căreia artista din Prahova ar fi fost arestată. Motivul? Un conflict cu un așa-zis producător farmaceutic de ”creme minune”.

De mai bine de doi ani, cântăreața Irina Loghin este ținta unei înșelătorii online în care imaginea și vocea sa au fost folosite fără acord pentru a promova și vinde diverse produse neautorizate.

Campania publicitară folosește tehnici de manipulare digitală, cu Inteligența Artificială, iar artista primește frecvent mesaje din partea celor care au crezut că reprezintă imaginea respectivelor creme ”minune”.

Observatorul Prahovean a publicat un amplu material pe această temă aici: Irina Loghin continuă să fie victima publicității neetice

De curând, pe o pagină de Facebook cu peste 145.000 de urmăritori a fost postată informația falsă potrivit căreia Irina Loghin fi fost arestată pentru un presupus conflict cu producătorul de ”creme minune”.

Potrivit avocatei Irinei Loghin, astfel de informații prejudiciază imaginea și reputația artistei

„Este regretabil. Ţin să precizez că toate aceste afirmaţii sunt neadevărate. Prejudiciază grav imaginea. Reputaţia şi drepturile fundamentale ale doameni Irina Loghin. Există un caracter intenţionat şi repetitiv al acestor publicări. Noi am demarat demersurile legale, însă sunt surprinsă, ca să nu spun chiar şocată, să văd că această pagină are 145.000 de urmăritori. Oameni care stau şi comentează zilnic la tot felul de prostii, de aberaţii”, a declarat avocata Katia Cicală, potrivit Antena 3.

Deși artista a reclamat încă din 2024 escrocheriile în numele său, până acum Poliția nu a identificat cine sunt cei care comit fraude digitale, în care imaginea persoanelor publice este exploatată în scopuri comerciale, fără consimțământ și fără respectarea legislației privind drepturile de imagine.

Reamintim că Observatorul Prahovean deruleză o campanie de conștientizare a pericolului reprezentat de publicitatea contextuală care promovează infracțiuni pe internetul cu conținut în limba română, la inițiativa jurnalistului Mihai Nicolae.

Această campanie de informare publică este susținută de Asociația pentru Transparență în Comunitate.