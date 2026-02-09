Conturi cu bifă albastră Meta promovează infracțiuni. Cât de ”de încredere” mai este serviciul „Meta Verified”?

Aproximativ 500 de euro pe lună le cere Meta abonaților care vor să-și obțină ecusonul Meta Verified – celebra bifă albastră. Compania garantează că acele conturi care au bifa sunt conturi reale, administrate de persoanele fizice sau juridice care le dețin. Este un lucru foarte important și util într-un mediu în care frauda a devenit o practică (aproape) principală. Ce ne facem atunci când Meta Verified garantează pentru activități infracționale?

Infractori garantați de bifa albastră

Dacă majoritatea campaniilor publicitare de pe Facebook sunt derulate de pe conturi ”normale”, din luna septembrie 2025 am identificat nu mai puțin de șase conturi ”Meta Verified” care au susținut câteva mii de campanii publicitare pentru promovarea unor infracțiuni.

Frecvența, dar mai ales tipul specific al ad-urilor care folosind fără acordul lor imaginea unor personalități promovează activități infracționale și în special culegerea de date personale, ne-au atras atenția.

Așa am descoperit conturi ”Meta Verified” precum acela al parlamentarului olandez Maikel Boon de pe care în mai puțin de o lună fuseseră generate 810 campanii publicitare care îi aveau în prim plan pe Alessandra Stoicescu, Denise Rifai, premierul Ilie Bolojan sau fostul președinte Klaus Iohhanis.

De asemenea aveam să descoperim nu mai puțin de 1.000 de campanii la infracțiuni derulate în acest interval de timp de pe contul Fern Mallis.

Detaliile cazului aici: Premierul Bolojan, victima unei uriașe campanii de propagandă și dezinformare. Meta garantează pentru infractori

Personalități și vedete – vehicule eficiente pentru infractorii cu bifă albastră

În prezent, printre cele identificate de noi ca fiind foarte mai agresiv promovate sunt reclamele în care sunt ”căutați moștenitorii secreți” din testamente ale unor personalități precum fostul președinte Ion Iliescu, sau al Rodicăi Stănoiu, ori al regretatului actor Mircea Diaconu. Nu sunt singurele derulate și în prezent pe conturi ”Meta Verified”.

Cea mai nouă și mai agresivă îl are ca erou pe Cristian Leonte, moderatorul producției ”România Te Iubesc” de pe ProTV. De remarcat că nu este singurul membru al echipei acestei producții folosit în astfel de reclame derulate tot de pe conturi ”sigure”.

Alex Dima, colegul său de emisiune, este client vechi (și eficient am spune noi) al acestui tip de reclame.

După cum puteți vedea în fotografiile atașate, Alessandra Stoicescu este o altă vedetă folosită în campanii infracționale derulate prin intermediul unor conturi cu bifă albastră.

Alături de ea o regăsim și pe Andra Măruță sau Alexandru Nazare, ministrul finanțelor. Lor li se adaugă mulți alții.

Dacă în cazul reclamelor de pe conturi obișnuite am putea spune că infractorii au reușit să fenteze vigilența moderatorilor neumani ai Facebook, în ceea ce privește campaniile derulate de pe conturile cu bifă albastră situația este mult mai complicată pentru companie.

De ce? Deoarece conform propriei explicitări din textul de promovare a serviciului plătit ”Dacă o Pagină sau un profil are ecusonul Verified înseamnă că am confirmat că reprezintă entitatea respectivă”.

Această declarație pune compania în situația în care fie acceptă faptul că serviciul ”Meta Verified” nu are nicio valoare pentru cei care plătesc abonamentul lunar deloc nesemnificativ, fie că rețeaua își asumă conținutul reclamelor la infracțiuni derulate de pe aceste conturi.

Acest articol face parte din campania de conștientizare a pericolului reprezentat de publicitatea contextuală care promovează infracțiuni pe internetul cu conținut în limba română, începută de Observatorul Prahovean în decembrie 2024, la inițiativa jurnalistului Mihai Nicolae. Campanie de informare publică susținută de Asociația pentru Transparență în Comunitate.