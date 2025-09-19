Premierul Bolojan, victima unei uriașe campanii de propagandă și dezinformare. Meta garantează pentru infractori

Nu mai puțin de 760 de campanii publicitare care promovează o platformă fantomă de investiții și mesaje de propagandă și dezinformare specifice narativului rusesc au fost derulate în intervalul august – septembrie 2025 pe Facebook și Instagram de pe contul clonat al unui parlamentar olandez. Deși, aparent, promovează infracțiuni economice, în majoritatea reclamelor premierul Ilie Bolojan este prezentat ca un personaj însetat de îmbogățire personală, în timp ce românii sărăcesc.

Campanie uriașă de propagandă și dezinformare lansată în luna august

La începutul lunii septembrie publicam articolul cu titlul: ”Ilie Bolojan își umple buzunarele cu bani în timp ce poporul flămânzește”. Nimănui nu-i pasă. Prin intermediul lui atrăgeam atenția că din luna august pe Facebook, prin intermediul a zeci de conturi false, sunt derulate campanii publicitare care promovează platforme de investiții fantomă.

Subliniam două trăsături ale acestui nou val de reclame: agresivitatea și frecvența cu care sunt afișate și tehnicile prin care sunt realizate: filmulețe cu ”declarații” realizate prin tehnici deep fake ale unor personalități din diferite domenii ale vieții publice din România care au ca trăsătură comună încrederea publicului.

De asemenea, erau folosite ”articole” publicate pe pagini clonate ale unora dintre cele mai de încredere portaluri de știri în limba română.

Constatam că toate acestea sunt făcute fără acordul zecilor de vedetelor/personalități și al mass media ale căror pagini clonate sunt folosite ca suport de credibilizare a mesajelor propagandistice și de dezinformare.

Spre deosebire de alte astfel de campanii pe care le-am documentat în acest an, am sesizat faptul că noul val de reclame au și o componentă ideologică foarte importantă. Titlul articolului anterior, care a generat discuții printre cititorii noștri, reproducea titlul unei astfel de reclame.

De subliniat că toate reclamele analizate de noi în această perioadă au mult mai accentuate mesajele ideologice decât pe cele care promovează clasicele infracțiuni de phishing sau scamming.

Narativul rusesc

Indiferent că sunt transmise de președintele Nicușor Dan, de omul de afaceri Ion Țiriac sau de către Mugur Isărescu, guvernatorul BNR toate sunt variațiuni pe aceeași temă. Există platforme de tranzacționare a averii statutului pe care le folosesc doar cei foarte bogați în timp ce sunt ținute secrete față de popor.

Așa se face că cei bogați și politicienii ori vedetele se îmbogățesc și mai mult fără să facă nimic, iar poporul sărăcește din ce în ce mai tare. Pentru că nu mai suportă nedreptatea, personalitățile enumerate, dar și alte zeci ca ele, s-au hotărât să le facă publice indiferent de consecințe și îi îndeamnă pe români să le acceseze până nu vor fi închise.

În majoritatea covârșitoare a situațiilor documentate, omul rău care blochează accesul poporului la aceste platforme pe care te poți îmbogăți peste noapte fără să miști un deget este premierul Ilie Bolojan.

Principalul fir epic al acestei campanii este prezentarea premierului în ipostaze dintre cele mai nefirești și chiar umilitoare.

De exemplu apare cu fața tumefiată, ca și cum ar fi suferit o bătaie crâncenă, într-un interviu în care Alessandra Stoicescu, vedeta știrilor Antena1, îl ceartă că nu-i lasă pe români să intre pe platformele de tranzacționare.

După ce Alessandra anunță că va face public cu orice preț numele platformei, câteva paragrafe mai jos este postată o ”conversație” pe whatsapp-ul acesteia prin care dă de înțeles că a fost arestată în urma dezvăluirii făcute.

Pentru aceia dintre cititorii articolului care consideră că scenariul de mai sus este ”o prostie” care nu are cum să fie luată în serios, reamintim că numărul românilor fraudați prin intermediul unor astfel de campanii publicitare depășește lejer zecile de mii. Subliniem că documentarea noastră ne-a pus în contact cu victime din toate clasele sociale și cu toate tipurile de pregătire academică.

Țintă: datele personale și îndoctrinarea românilor

Spre deosebire de campaniile de reclame pe care le-am documentat până atunci, acest nou val de reclame ne-a atras atenția prin:

a) volumul uriaș – estimarea noastră este că în intervalul 1 august 2025 – 15 septembrie 2025 au fost înregistrate minimum 10.000.000 de afișări ale acestui tip de conținut,

b) firul epic, povestea, narativul comun, cu mici variațiuni în funcție de persoana publică a cărei imagine este folosită. Sunt zeci de jurnaliști, politicieni, miniștri, vedete, oameni de afaceri români care sunt folosiți și în acest moment în campaniile de pe Meta dar și pe suporturi pe care ajungi accesând reclame publicate pe unele dintre cele mai citite și de încredere platforme media românești,

c) evidenta componentă de propagandă ideologică pe tema bogații îi asupresc pe săraci și devin tot mai bogați în timp ce cei din urmă nu mai au cu ce să trăiască.

d) promovarea lor agresivă nu doar prin reclame, ci și prin pagini de Facebook cu sute de mii de urmăritori și prin ”ziare” susținute de rețele și agenții de publicitate vorbitoare de limbă rusă.

Având în vedere contextul, acela în care premierul Ilie Bolojan ia măsuri de redimensionare a cheltuielilor bugetare și este principal vector de comunicare a acestora, nu a fost deloc greu să înțelegem că miza acestor campanii nu este aceea de a promova infracțiunile.

Meta garantează pentru infractori

Pentru a valida constatarea noastră, am urmărit evoluția reclamelor pe unul dintre cele mai active conturi prin care se derulau astfel de reclame, aparținând, cel puțin în teorie, parlamentarului olandez Maikel Boon.

Ne-a atras atenția faptul ca pagina avea bifa albastra, adică dovada supremă prin care Facebook validează o pagină ca fiind legitimă, legală. Asta, ca să înțelegem cât de mult preț pune Meta pe standarde și seriozitate.

Am fost impresionați de viteza și precizia cu care erau construite și difuzate campaniile pe tema ”Ilie Bolojan își umple buzunarele cu bani în timp ce poporul flămânzește”. Vorbim despre crearea și lansarea a nu mai puțin de 760 de campanii publicitare plătite doar de acest cont în intervalul august – septembrie 2025.

Rețineți, 760 de creații publicitare într-o lună plătite pentru a promova o platformă fantomă de investiții cu sloganul: în timp ce poporul flămânzește, premierul își umple buzunarele. Nu prea mai seamănă scamming sau a phishing, nu e așa?

Concluzia documentării este, oarecum, nesurprinzătoare pentru noi. Scopul principal al acestor campanii nu este acela de a păcăli oamenii. Este acela de a promova ideea că Ilie Bolojan este un personaj toxic, veros, care nu merită încrederea și susținerea românilor.

A, da, și de a culege datele personale ale acestora, pentru a le folosi în alte campanii propagandistice derulate tot mai eficient și la lumina zilei pe internetul de limbă română.

Reacția lui Maikel Boon poate fi un model pentru cum să blochezi infractorii

Până să îi cerem un punct de vedere, parlamentarul olandez Maikel Boon habar nu avea că este vedetă pe platformele Meta – Facebook și Instagram – din România. Imediat după ce a primit mailul nostru, a făcut demersuri către Meta pentru a bloca accesul publicului la pagină.

Miracol, acest lucru s-a întâmplat în foarte scurt timp. Pagina falsă nu mai poate fi accesată iar, în consecință, reclamele nu mai pot fi derulate.

În continuarea conversației, domnia sa ne-a solicitat date pentru a putea să depună o plângere la poliția olandeză pentru începerea unei investigații oficiale. I le-am trimis și am rămas în contact.

Vă recomandăm să citiți punctul său de vedere referitor la situația a cărei victimă a fost.

Statul doarme, vedetele victimă sunt mioape

Înainte, vrem să subliniem faptul că prin comparație, instituțiile statului român dar și victimele acestor campanii deosebit de agresive, au reacționat doar sporadic, anemic, la solicitările sau dezvăluirile noastre.

Este imposibil de înțeles de ce niciuna dintre cele 7 (șapte!) instituții abilitate să intervină pentru blocarea acestor campanii nu au făcut (aproape) nimic de la începutul anului și până în prezent.

La fel, este foarte greu să înțelegem de ce tac vedete și personalități în care românii au încredere foarte mare în timp ce infractorii le folosesc imaginea pentru a fura sau păcălii oamenii. Mai ales în contextul în care multe dintre acestea înțeleg efectul acestui tip de campanie de manipulare și dezinformare: prin repetare și promovare de către algoritmi, afirmațiile de acolo capătă valoare de adevăr.

Vom reveni cu un nou articol în care eroi ai reclamelor cu tentă propagandistică, de luptă de clasă, derulate fără nicio opreliște pe internet sunt președintele Nicușor Dan și Comisia Europeană.

Punct de vedere Maikel Boon, parlamentar olandez:

„Sunt profund șocat de faptul că numele și poziția mea sunt greșit amestecate în astfel de activități criminale. Eu nu am știut despre aceste lucruri și am aflat doar datorită jurnalistului care m-a informat.

Este, de asemenea, scandalos, că oameni de rând au fost induși în eroare de această fraudă și pot suferi pierderi financiare. Ei sunt adevăratele victime ale acestei înșelătorii.

Ceea ce m-a surprins foarte mult a fost că Meta a permis ca asta să se întâmple. Cum este posibil că nicio identificare nu a fost niciodată cerută de la creatori, mai ales când se face abuz de identitatea unor membri ai Parlamentului?

De ce li se dă unor astfel de criminali mână liberă pe platformă ca să poată comite fraudă de identitate, defăimare și fraudă? Și cum poate Meta să justifice profitul indirect de pe urma unor astfel de practici?

Acesta nu este un caz izolat: În Olanda am mai remarcat o astfel de problemă și în trecut, cu reclame false în care sunt folosite numele și imaginea unor cunoscuți oameni olandezi.

Este timpul ca Meta să ia măsuri structurale urgente

Prin intermediul unei persoane de contact din cadrul Parlamentului olandez, s-a stabilit un contact direct cu Meta, după care pagina a fost, din fericire scoasă offline.

Am de gând să depun o plângeri penale. Acești criminali trebuie urmăriți și tratați cu fermitate, pentru ca astfel de lucruri să nu se mai întâmple vreodată.

Salutări, Maikel Boon, Partidul pentru Libertate ( Party for Freedom – PVV).