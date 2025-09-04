- Publicitate -

”Ilie Bolojan își umple buzunarele cu bani în timp ce poporul flămânzește”. Nimănui nu-i pasă

Mihai Nicolae
Autor: Mihai Nicolae

Data:

Ion Țiriac, Mugur Isărescu, Nicușor Dan, Ilie Bolojan, Alexandru Nazare, Diana Șoșoacă, Călin Georgescu, Gigi Becali, Cristian Tudor Popescu, Alessandra Stoicescu, Andreea Esca, Alex Dima, Mihai Voinea, Claudiu Pândaru sunt doar câteva dintre persoanele publice a căror imagine este folosită pentru promovarea unei scheme de fraudare pe Facebook. Campania publicitară extrem de agresivă este susținută de conturi din România și Asia și folosește tehnici deep fake dintre cele mai rafinate.

Rețeta acestor reclame este una foarte simplă: prin intermediul unor declarații video false (deep fake), personalități dintre cele menționate mai sus le ”dezvăluie” românilor o schemă de câștiguri rapide prin intermediul unei platforme de investiții financiare.

Investițiile sunt garantate de Statul Român, de Guvernul României sau de Banca Națională.

reclama falsa mugur isarescu

Am identificat două tipuri de astfel de reclame. În unele Ion Țiriac, Mugur Isărescu sau Gigi Becali, prin ”declarație video” fake realizată aproape de perfecțiune, îți recomandă să depui rapid banii în conturile indicate pe platforma al cărei nume începe cu Q.

reclama falsa tiriac

Te îndeamnă să nu stai mult pe gânduri și să accesezi link-ul de sub video, link care te va duce pe clone ale unor site-uri precum Știrile ProTv, Adevărul sau Libertatea, pe care este afișat ”un interviu” senzaționalist prin care ți se indică să completezi rapid formularul de contact.

Cât mai repede, ca să prinzi un loc pe platforma de tranzacționare înainte ”să fie interzisă”.

De regulă, ”interviurile” sunt luate de Andreea Esca sau Alessandra Stoicescu, dar sunt și vedete ale altor televiziuni de știri a căror imagine este folosită.

reclama falsa sandra stoicescu

În cazul politicienilor, ”declarațiile” sunt făcute în cadrul unor ”conferințe de presă” la care sunt ”intervievați” de jurnaliști ai unor mass media importante: Ziarul Financiar, Hotnews, Adevărul etc.

Dacă nu ți-a fost afișată o astfel de reclamă, ai mari șanse să-ți fie livrată o alta sub forma unei trimiteri de tip tabloid către o clonă a ziarului Libertatea în care Alex Dima, vedeta ProTV, povestește ”cum i-a fost interzis la difuzare” un episod din România te Iubesc.

reclama falsa alex dima

În ”articol”, Dima povestește cum a descoperit o schemă de îmbogățire și mai rapidă a bogaților acestei țări despre care săracii nu au fost informați. Dacă nu ești bogat, vedeta ProTV te îndeamnă se te înscrii rapid pe o platformă de tranzacționare al cărei nume începe cu F. ca să devii și tu bogat, investind doar 1.200 de lei.

Declarația lui este susținută de către jurnalistul Cristian Tudor Popescu printr-un testimonial de tipul: ”și au am pățit așa ceva”.

reclama falsa cristian tudor popescu

Scopul acestor reclame care sunt afișate într-un ritm incredibil pe Facebook este acela de a determina consumatorul lor să devină ”investitori” cu sume între 1.100 și 1.200 de lei, pe una dintre ”platformele financiare” promovate și garantate de stat, de guvernatorul BNR, de președinte, de primul ministru, de ministrul de finanțe sau de CEO ai unor companii precum Hidroelectrica, Banca Transilvania, Transgaz etc.

Ca să devină investitori ei trebuie să completeze formularele de contact care conțin în mod obligatoriu numele, adresa de e-mail și numărul de telefon.

La câteva zile după completarea acestor date, proaspătul ”investitor” va fi sunat de către ”secretara personală” care îl contactează pentru a-i face o ”prelucrare” înainte de a-l pune în contact cu ”brokerul personal”.

Prima parte a prelucrării constă în explicarea metodelor prin care ”investitorul” poate să-și creeze portofelul de tranzacționare constând într-un depozit între 1.100 și 1.200 de lei ”pe contul de pe platforma de tranzacționare care i-a fost creat odată cu completarea datelor în formularul de contact”.

Plata poate fi făcută fie online, preferabil prin Revolut, fie fizic, de preferat la punctele de plată cash de prin magazine și mai puțin la bănci.

Indiferent de opțiune, odată plătită suma, ”investitorul” devine victimă sigură: în cel mai fericit caz, rămâne fără banii ”investiți” inițial – 1.100 sau 1.200 de lei.

Secretara personală nu se oprește însă aici și îi cere acestuia să-și instaleze pe telefon o aplicație prin care să urmărească tranzacționările. Să vadă în timp real cum este posibil să te îmbogățești, exact cum au făcut Țiriac sau Becali.

Mulți oameni nu cedează tentației și instalează respectiva aplicație, doar este recomandată de oameni de încredere și garantat de Stat. Odată instalată aplicația, toate informațiile de pe device-urile pe care au instalat-o: telefon, laptop, PC, inclusiv informațiile bancare, ajung la infractori.

Este momentul în care mulți și-au pierdut economiile de o viață.

Conform estimărilor noastre bugetul cheltuit doar pentru aceste două campanii de promovare a infracțiunilor prin intermediul platformelor Q și F, care se desfășoară din a doua parte a lunii august pe Facebook, depășește lejer câteva sute de mii de euro.

Iată de ce vă sfătuim să vă folosiți bunul simț și inteligența atunci când vedeți astfel de ”articole incendiare” și ”declarații”: dacă sună prea frumos ca să fie adevărat, atunci chia așa este.

Zilele viitoare vă vom prezenta un alt tip de campanie care incită la ură împotriva farmaciștilor și a medicilor derulată cu aceeași agresivitate și cu aceleași metode, în același interval de timp cu cele pe care le-am expus, pe Facebook.

Precizare: din considerente care țin de reacția algoritmilor la astfel de materiale deep fake, precum și pentru protejarea cititorilor, nu am difuzat în acest articol materialele video și nici denumirile platformelor infracționale.

Pe unele dintre aceste materiale le vom difuza mâine, în timpul emisiunii Observatorul Prahovean Live, de la ora 13.00.

De asemenea, atât remarcăm lipsa totală de reacție a autorităților care ar trebui să stopeze acest fenomen, cât și lipsa de reacție sau reacțiile anemice ale persoanelor publice care au obligația etică de a-și informa și proteja publicul.

La fel de inexplicabilă este lipsa de reacție a mass media ale căror pagini clonate sunt folosite în aceste campanii.

Acest articol face parte din campania de conștientizare a pericolului reprezentat de publicitatea contextuală care promovează infracțiuni pe internetul cu conținut în limba română începută de Observatorul Prahovean în decembrie 2024 la inițiativa jurnalistului Mihai Nicolae.

